Gelenkschmerzen und was Patienten tun sollten Das Elblandklinikum Meißen lädt am 1. März zu einer Informationsveranstaltung in das Endoprothetikzentrum ein.

© Elblandkliniken

Das Elblandklinikum Meißen lädt am 1. März zu einer Informationsveranstaltung in das Endoprothetikzentrum ein. Der Einsatz von künstlichen Gelenken (Endoprothesen) bei fortgeschrittenem Gelenkverschleiß, Fehlstellungen oder nach Frakturen an Hüft-, Knie- und Schultergelenken ist seit über 30 Jahren ein wesentlicher Versorgungsschwerpunkt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Elblandkliniken führen jährlich etwa 500 endoprothetische Operationen durch.

Seit Dezember 2015 darf sich das Haus zertifiziertes EndoProthetikZentrum nennen. Im EndoProthetikZentrum am Elbklinikum Meißen werden Patienten durch erfahrene Ärzte hinsichtlich der konservativen oder operativen Therapie der Arthrose beraten und behandelt. Für eine gezielte Vorbereitung auf eine eventuell vorgesehene Endoprothesenoperation bieten die Elblandkliniken quartalsweise Patientenschulungen an, zu denen Interessierte einladen sind.

Am 1. März geht es um die Vorstellung von Gelenkerkrankungen und den Behandlungsmöglichkeiten, Information über den Verlauf der vorstationären und stationären Behandlung sowie über die

Betreuung nach Entlassung aus dem Krankenhaus.

Die Patientenschulung am 1. März findet ab 16 Uhr im Elblandklinikum Meißen, Nassauweg 7, im Bereich der Physiotherapie statt. Um Anmeldung unter 03521/7433262 oder per E-Mail an endoprothetikzentrum.meissen@elblandkliniken.de wird gebeten. Kurzentschlossene können an der Patienteninformationsveranstaltung jedoch auch ohne Anmeldung teilnehmen.

zur Startseite