Gelegenheit macht Diebe Im Supermarkt gelang es unbekannten Tätern einen kurzen Moment auszunutzen.

Offen in Einkaufswagen, Taschen oder Fahrzeugen liegende Geldbörsen müssen Diebe geradezu als „Einladung“ empfinden... © Symbolfoto: Steffen Unger

Eine 57-Jährige war am Donnerstag in einem Supermarkt an der Salzstraße einkaufen. Dabei hatte sie ihre Geldbörse zu den Einkäufen in den Korb gelegt und sich an den Geschäften im Eingangsbereich umgesehen. Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzten hier Diebe und stahlen das Portemonnaie mit Ausweisen, Geldkarten und Bargeld. Der Schaden summiert sich auf rund 225 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 3 weiter Auto erfasst Fußgängerin Weinböhla. Der 21 Jahre alte Fahrer eines VW Golf bog am Donnerstagnachmittag vom Florian-Geyer-Weg nach links auf die Dresdner Straße in Richtung Coswig ab. Dabei erfasste er eine Fußgängerin, die ihr Fahrrad schiebend die Dresdner Straße überquerte. Die 71 Jahre alte Seniorin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit Drogen und Schlagring unterwegs Riesa. Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Riesa einen Radfahrer auf der Lauchhammerstraße. Es stellte sich heraus, dass der 25-Jährige einen Schlagring sowie ein Cliptütchen mit Cannabis sowie etwas Crystal bei sich hatte. Die Polizisten fertigten daraufhin Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wird die Herkunft seines Fahrrades überprüft. Das Rad war überlackiert und die Rahmennummer unkenntlich gemacht worden. Polizei sucht Spiegelklatscher Ebersbach. Am Freitagmorgen war der 48 Jahre alte Fahrer eines VW Golf auf der Bärwalder Straße in Richtung Ebersbach unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur S 177 kamen ihm drei Fahrzeuge entgegen. Eines von diesen berührte seinen Außenspiegel und verursachte einen Schaden von 150 Euro. Der Unfallbeteiligte fuhr ohne anzuhalten davon. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unfallbeteiligten machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Die Polizei rät: Legen Sie Geldbörsen oder Handtaschen nicht oben auf Einkaufskörbe oder Taschen! Tragen Sie Wertsachen immer möglichst körpernah, am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung! (SZ)

