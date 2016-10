„Gelebter Kultur-Idealismus“ Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel trat in Feldschlösschen auf – und freut sich schon auf die nächste Show im Rödertal.

Sebastian Krumbiegel war am Wochenende gern nach Feldschlösschen zum Rock im Herbst gekommen. Im Studio der beiden Veranstalter Johannes Baumgärtel und René Brückner hatte der Musiker bereits seine CD „Solo am Piano – mein Klavier und ich" aufgezeichnet.

Die Musiker gaben sich am Sonnabend in Feldschlösschen quasi die Instrumente in die Hand. Insgesamt trat rund ein halbes Dutzend Bands auf.

Der rockigste Schlusspfiff für die Open Air Saison im Sachsenland kam am Sonnabend aus Feldschlösschen – von der „Rock im Herbst Bühne“. Das ist schon seit fünf Jahren so. In der Szene hat sich das Festival längst etabliert. Wer glaubte, dass dieses Konzert wegen Dauerregens unter Besuchermangel leiden würde , erlebte das Gegenteil. Um die 500 Besucher waren da. Weil sich längst herumgesprochen hat, dass bei „Rock im Herbst“ auch der Besucherbereich immer vollständig überdacht ist. Stargast des Abends war Sebastian Krumbiegel. Gerade ist er von der „25 Jahre auf Bewährung“–Tour der Prinzen zurückgekehrt. Die Sächsische Zeitung hat sich mit dem bekannten Musiker unterhalten.

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den A-cappella-Pop der Prinzen. Das wurde mit einer ausgiebigen Tour gefeiert – mit vollen Plätzen und Hallen. Wie fühlt sich das an, Herr Krumbiegel?

Großartig! Wir freuen uns natürlich sehr. Über so viele Jahre, so viele Fans zu Konzerten beisammen zu haben, empfinde ich als ein großes Privileg. Zum letzten Open Air Konzert auf unserer Tour am 3. Oktober in Halle kamen noch einmal 10 000 Besucher. Das Konzert wurde zu einem sehr emotionalen Schlusspunkt.

Hat sich das nach der Veröffentlichung der „Familienalbum“ CD schon abgezeichnet? Es hieß, dass die Prinzen sich im neuen Album zurück zu ihren Wurzeln orientieren. Ist das so?

Seit das neue Album auf den Markt kam, war das Interesse sehr groß. Die Fans werden sicher auch besonders hungrig auf unseren Prinzen-Sound gewesen sein. Es war das erste Studioalbum seit sieben Jahren. Die erste Single war die Ballade „Er steht im Regen“. Wer sich das Album anhört, wird zuweilen an den Prinzen-Klang der frühen Alben erinnert. Das neue Album schaffte es gleich auf Anhieb auf Platz neun der deutschen Album Charts. Seit 1999 war es das erste Top-Ten-Album. Erstmals nach 2001 erreichten wir auch wieder die Österreicher Albumcharts und nach 1995 waren wir auch wieder in den Schweizer Albumcharts präsent.

Mit welchen Projekten geht Deine kreative Arbeit nach diesen Erfolgen weiter?

Zunächst nehme ich mir erst einmal Zeit für meine Freunde. Deshalb bin ich heute Abend auch zu „Rock im Herbst“ nach Feldschlösschen gekommen. Johannes Baumgärtel und René Brückner kenne ich schon viele Jahre. In ihrem Hip Gun Studio habe ich meine CD „Solo am Piano – mein Klavier und ich“ aufgezeichnet. Hier macht mir die Arbeit besonders viel Spaß. Einerseits finde ich hier kreative Soundtechniker und Musiker. Anderseits liebe ich die familiäre Atmosphäre. Mir gefällt, wie René Brückner und Johannes Baumgärtel so verschiedenartige Kulturereignisse in die Region bringen. Und das zu sehr moderaten Preisen. Ich bewundere diesen hohen persönlichen Einsatz. Die heutige Erlebnisqualität für nur acht Euro Eintritt auf die Beine zu stellen ist sicher nicht einfach. Die Bands, die ich heute erlebt habe, waren klasse. Hier wird heute nicht viel verdient worden sein. „Rock im Herbst“ gibt es nun schon zum fünften Mal. Für mich ist dies gelebter Kultur-Idealismus. Heute Abend kann man sehen, wie Konzerterlebnisse die Menschen verbinden. Ich habe bei meinem fünfzehnminütigen Auftritt ein tolles Wir-Gefühl erlebt.

Was wirst Du nach Deiner kreativen Pause machen?

Ich gehe auf Solo-Tour. Sie beginnt am 20. Oktober in Stolpen. Und auf den 19. November freue ich mich besonders. Dann bin ich nämlich im Langebrücker Bürgerhaus. Dort war ich schon vor einiger Zeit und habe dem Publikum versprochen, dass ich wiederkomme. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Vielleicht werden wir auch einen Song zusammen mit Johannes Baumgärtel und seinen Musikern aufführen. Ich freue mich sehr auf dieses Konzert. Endlich wieder Live-Konzerte.

Welches Ereignis hat Dich in den letzten Tagen besonders genervt?

Am 3. Oktober war ich zu Fernsehaufnahmen in Dresden. Von meinem Hotelzimmer sah ich die Ereignisse vor der Frauenkirche. Die sind mir schrecklich peinlich. Viel schlimmer ist, dass diese Bilder wieder rund um die Welt gehen. Es hat mir wehgetan, zu sehen, wie unsere gewählte Bundeskanzlerin gossenhaft beschimpft wurde. Farbige Mitmenschen wurden mit primitivstem Spott überzogen. Da wurden Grenzen absichtsvoll überschritten. Ein Stinkefinger im Straßenverkehr kann leicht zu einer kostenschweren Beleidigungsklage führen. Ich hätte mir an dieser Stelle auch mal ein beherzteres Eingreifen der Verantwortlichen gewünscht. In unserem Land soll jeder seine Meinung frei sagen können. Aber nicht zu jeder Zeit und nicht an Orten die eine solche Bedeutung für unser Land haben.

Gespräch: Bernd Goldammer

