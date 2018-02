Gelebte Vielfalt mit fadem Beigeschmack 35 Vereine und Selbsthilfegruppen präsentierten sich beim 23. Markt der Möglichkeiten

Ramona Stange (links) suchte als Besucherin des Marktes der Möglichkeiten unter anderem das Gespräch mit Jacqueline Bramborg und Carola Metasch von der Diakonie Görlitz/Hoyerswerda. Fotos: Silke Richter

Es hatte noch nicht einmal richtig begonnen da gab es schon den ersten (berechtigten) Aufschrei: Viele Leute standen vor den verschlossenen Türen der Lausitzhalle und suchten den Eingangsbereich zum Markt der Möglichkeiten. Einige Besucher schüttelten enttäuscht den Kopf ob des vermeintlichen Ausfalls dieses Aktionstages und zogen unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Andere machten sich, wenn auch etwas verärgert, die Mühe und suchten. Andere Gäste fanden den Zugang zum Forumsaal in dem der Markt stattfand, dann schließlich über den Haupteingang der Musik- und Volkshochschule. Mitarbeiter Harry Wobst von der Zoo, Kultur, Bildung Hoyerswerda gGmbH, die den Aktionstag federführend organisiert hatte, suchte schnell nach einer Lösung. Aufgehängte Hinweisschilder zeigten den Besuchern fortan den richtigen Weg. Oben angekommen herrschte eine angenehme, freundliche und überschaubare Atmosphäre. Und dennoch war, trotz bunter Vereinspräsentationen und fröhlichen Gesichtern bei etlichen Vereinen ein fader Beigeschmack der Unzufriedenheit zu spüren.

Mitglieder sprachen ihren Unmut offen darüber aus, dass im Vorfeld zu wenig für die Veranstaltung geworben worden war und die Stadt das Ehrenamt zu wenig wertschätze. Die Arbeit in den Vereinen werde nur gering oder gar nicht mehr unterstützt und so entziehe man sich immer mehr der Verantwortung.

„Eine dürre Eröffnungsrede“ nannte Werner Kirmer, Fachberater beim Verband der Kleingärtner, kopfschüttelnd die einleitenden Worte von Bürgermeister Thomas Delling. Sie führe den eigentlichen Stellenwert bürgerschaftlichen Engagements in der Prioritätenliste der Stadtverwaltung vor Augen, meinte der Hoyerswerdaer. Dabei würden doch gerade Vereine und auch Selbsthilfegruppen mit ihrer bunten Angebotsvielfalt dafür sorgen, dass jeder Bürger einen passenden und vor allem zufriedenen Ausgleich zum täglichen Fernseh- und Shoppingkonsum finden könne.

Die Zeiten, in denen sich an Aktionstagen wie diesen Besucher und Vereinsmitglieder massenweise einen Weg durch die Lausitzhalle bahnten, scheinen endgültig vorbei zu sein. Das sei schade, meint Rosel Menzel. Dennoch lassen sich zukünftig mit überschaubarem Aufwand Verbesserungen erzielen damit wieder mehr Leute und Vereine dafür gewonnen werden können. „Wir sollten gemeinsam nach Lösungen suchen und vielleicht das Konzept überarbeiten“, meint die Hoyerswerdaerin vom Sportclub. „Hoyerswerda hat doch viel mehr zu bieten, als heute hier gezeigt wird. Warum ist die Resonanz so stark zurückgegangen?“, fragt sich auch Daniela Fünfstück, Geschäftsführerin des Sportclubs.

Sicher spielen die Kosten eine Rolle, die sich Vereine für eine Teilnahme am Markt der Möglichkeiten erst einmal leisten können müssen und wollen. Ein Quadratmeter Nutzungsfläche kostet 3 Euro, für jeden aufgestellten Tisch werden 1,50 Euro und für jeden genutzten Stuhl 1 Euro fällig, plus anfallender Stromkosten. Diese Standgebühren gehen zu 100 Prozent an den Vermieter, die Lausitzhalle.

„Fakt ist auch, dass wir uns als Organisator riesige Flächen der Lausitzhalle als Veranstaltungsort finanziell nicht leisten können“ sagt Harry Wobst, der das Engagement der Vereine lobt, die sich bei ihrer Präsentation bunt, modern und lebendig zeigen. So ganz nach dem Motto: Ja uns gibt es noch und darauf sind wir stolz! Einige Mitglieder tragen sogar extra angefertigte einheitliche Shirts wie Jacqueline Bramborg und Carola Metasch von der Diakonie Görlitz/ Hoyerswerda, die in Hoyerswerda im Haus Bethesda in der Schulstraße 5 anzutreffen ist. Die pinken Shirts zeigen das Leitbild und Motto des Vereins auf einen Blick: Hilfsangebote für Menschen in Not, Krankheit und in sozial ungerechten Verhältnissen.

Uwe Hantschick war, wie er sagt, auch ganz unten. Es war an einem heißen Junitag passiert, als sein Körper ihm mit Kreislaufversagen unweigerlich zeigte: Tu endlich was, ich kann nicht mehr! Der behandelnde Arzt erkannte sein Alkoholproblem und fragte den Hoyerswerdaer, ob er sich helfen lassen wolle. Eine wichtige Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Therapie, meint Uwe Hantschick, der sehr froh darüber ist, vor ein paar Jahren Dank seiner Ehefrau im Haus der Parität Ansprechpartner und Gleichgesinnte zum Erfahrungsaustausch gefunden zu haben. Auch das ist ein Anliegen des Marktes der Möglichkeiten – ins Bewusstsein der Leute zu kommen, dass es dieses und jene Angebot in der Stadt überhaupt gibt.

