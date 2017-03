„Geldversand ist billiger als ein Busticket“ Sparkassen-Chef Rolf Schlagloth verteidigt die Schließung von Geldautomaten. Er kündigt eine Gebührenerhöhung an.

Seit 1. April 2007 ist er Vorstandschef der Sparkasse Meißen: Rolf Schlagloth (rechts). Der Landrat und Verwaltungsratschef Arndt Steinbach gratuliert ihm beim 6. Wirtschaftstag des Landkreises in der Börse Coswig am Mittwoch schon mal vorab. Das Geldinstitut hat 405 Mitarbeiter und verfügt über ein Geschäftsvolumen von 3,7 Milliarden Euro.



Herr Schlagloth, Sie sind jetzt zehn Jahre Chef der Sparkasse Meißen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit?

Wichtig ist, dass der Verwaltungsrat zufrieden ist und dass vor allem die Kunden zufrieden sind. Der Verwaltungsrat ist es, weil wir sehr ertragsstark sind und gute Ergebnisse liefern. Bei den Kunden gab es in letzter Zeit unterschiedliche Signale, bedingt auch durch notwendige Filialschließungen. In den letzten zehn Jahren habe ich viele wertvolle Menschen in der Region kennengelernt. Unterm Strich: Ja, ich bin zufrieden.

Was waren die größten Herausforderungen?

Die größte Herausforderung war die Finanzkrise 2008. Genau zu meinem 45. Geburtstag im Jahr 2008 ging Lehmann Brothers pleite. Das hat große Turbulenzen ausgelöst, die auch uns getroffen haben. Wir haben es aber geschafft, uns da wieder herauszuarbeiten.

Viel Ärger handelten Sie sich mit der Schließung von Filialen und vor allem von Geldautomaten auf dem Land ein. Würden Sie das aus heutiger Sicht noch mal so machen?

Auf jeden Fall. Denn dieser Schritt war einfach notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei ist der Verlust in der Fläche gar nicht so groß, wie viele vielleicht denken. Im Jahr 2007 hatten wir 37 Geschäftsstellen und 17 SB-Stellen. Heute verfügen wir noch über 18 Geschäftsstellen, 16 SB-Stellen und zehn Bargeldagenturen. Das Ausmaß der Schließungen ist also doch begrenzt.

Wie funktionieren die neuen Kooperationen zur Bargeldauszahlung auf dem Land?

Sehr gut. Bei den meisten Agenturen sind es etwa 100 Bargeldverfügungen im Monat. Wir haben es einmal ausgerechnet: 92 Prozent der Bürger des Landkreises Meißen haben in ihrer Gemeinde einen Kontaktpunkt zum Geldabheben.

In Stauchitz und Schönfeld öffnen andere Anbieter Geldautomaten. Weshalb rechnet sich der Betrieb für diese Anbieter, für die Sparkasse aber nicht?

Weil sie von Wettbewerbern subventioniert werden. Das ist ihr Geschäftsmodell. Fremdkunden müssen dann 2,99 Euro bezahlen. Man wird sehen, ob diese Automaten eine Zukunft haben.

Wird die Option, sich Bargeld per Post zuschicken zu lassen, angenommen?

Leider nur sehr wenig. Sie kostet im versicherten Versand 3,90 Euro. Das ist immer noch billiger als ein Busticket in die nächste Stadt. Oft bringen aber auch Angehörige das Bargeld einfach mit.

Welchen Marktanteil halten Sie im Landkreis Meißen? Wie schnell wächst die Konkurrenz aus dem Internet?

Wir haben einen Marktanteil von etwa 60 Prozent. Das ist ein stabiler Wert. Die Konkurrenz aus dem Internet schreckt uns nicht so sehr, weil wir unsere digitalen Hausaufgaben gemacht haben. Was die neuen Fintecs wie N 26 und die Direktbanken wie Comdirect können – das bringen wir alles auch. Wir haben Apps und können Geld mit dem Smartphone überweisen. Zusätzlich haben wir einen Ansprechpartner vor Ort, den die Internet-Konkurrenz nicht hat. So verteidigen wir unsere Marktanteile auch unter den jungen Leuten. Natürlich müssen wir kämpfen.

Planen Sie – wie die Sparkassen in Dresden und Leipzig – wegen des lang anhaltenden tiefen Zinsniveaus Negativzinsen für kurzfristige Einlagen?

Ja, wir erheben von Firmenkunden jetzt Negativzinsen. Das gilt für Einlagen ab einer halben Million Euro. Grund ist der Druck aus dem Umland. Nachdem Wettbewerber und die Ostsächsische Sparkasse Dresden Negativzinsen eingeführt haben, kamen Firmenkunden mit ihrem Einlagen zu uns. Wir müssen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) dafür Negativzinsen zahlen und zusätzlich noch Gebühren für die Einlagensicherung. Diese Kosten geben wir nicht vollständig weiter und es sind vergleichsweise wenige Kunden betroffen. Privatleute gar nicht. Wir versuchen alles, dass das so bleibt.

Kündigen Sie jetzt höher verzinste Sparverträge?

Zumindest prüfen wir das. Es gibt bestimmte Verträge mit unbegrenzter Laufzeit, wo eine Kündigungsmöglichkeit besteht. Es wäre möglich, dass wir sie auch nutzen, denn diese Verträge sind nicht mehr marktgerecht.

Könnte die Zinssituation zu einer Immobilienblase führen? Wie sind Ihre Erkenntnisse im Landkreis Meißen?

Wir registrieren Steigerungen bei den Preisen vor allem in Radebeul, Weinböhla bis Coswig. Doch woanders im Landkreis ist der große Boom noch nicht angekommen. Da sehe ich keine große Gefahr.

Nach aktuellen Medienberichten erheben bereits 40 von 400 deutschen Sparkassen Gebühren fürs Geldabheben der eigenen Kunden. Hat das die Sparkasse Meißen auch vor?

Hierzu gibt es keinen Plan in unserer Sparkasse. Ich schließe es aber für die Zukunft nicht ganz aus.

Wann kommt die nächste Gebührenerhöhung?

Wir denken darüber nach, weil auch das ein Weg ist, Niedrigzinsen zu kompensieren. Die letzte Erhöhung war 2014. In diesem Jahr läuft aber erst einmal die Prüfung.

Das Gespräch führte Ulf Mallek.

