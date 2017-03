Geldvergabe ohne Bürgerzustimmung Um die Neugasse zu sanieren, sollen Ausgleichsbeträge und Baugelder verwendet werden.

Bürger, die im Sanierungsgebiet Historische Altstadt Immobilien besitzen, müssen für die durch die Sanierungsarbeiten erfolgte Wertsteigerung ihres Eigentums sogenannte Ausgleichsbeträge bezahlen. Die Gelder sollen zurück in die Sanierung der Altstadt fließen. Dafür wurde vom Bauausschuss eine Prioritätenliste erarbeitet. Nun soll der Stadtrat am Mittwoch beschließen, dass das Gros der Ausgleichsbeträge, nämlich 400 000 Euro, in den Ausbau der Neugasse investiert werden soll. Bis zum vergangenen November sind nach Auskunft der Stadtverwaltung erst 300 669,21 Euro an Ausgleichsbeträgen eingezahlt worden.

Walter Hannot, der Immobilien in der Altstadt besitzt, erklärte in einem Brief an Stadträte, dass „in der Prioritätenliste zur Verwendung der Gelder lediglich der Anschluss zur Neugasse an einer bestimmten Stelle vorgesehen ist. Und auch nur dann, wenn nach Feststehen der tatsächlich eingegangenen Summe dieses von der Stadt gewollte Projekt zum Zuge kommt, das im Übrigen von keinem Bürger vorgeschlagen worden ist“. Damit würden die Ausgleichsbeträge am Bürgerwillen vorbei verwendet werden.

Um die Sanierung der Neugasse zu finanzieren, sollen weitere 692 000 Euro von vier Bauprojekten verwendet werden: 233 000 Euro von der Kurt-Hein-Straße, 245 .000 Euro von der Schlossbrücke Hohlweg, 100 000 Euro von der Stützmauer Sonnenleite und 114 .000 Euro von der Schreberstraße. Alle diese Bauvorhaben sollen mindestens ein Jahr verschoben werden.

