Geldstrafe wegen illegaler Einreise Ein Somalier kommt mit einem Strafbefehl davon. Der Fall zeigt die Ohnmacht der Behörden.

© dpa

Wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt hat das Amtsgericht Bautzen einen jungen Mann aus Somalia per Strafbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 12 Euro verpflichtet. Er kann das Geld in Raten zahlen oder die Strafe abarbeiten.

Der 26-Jährige, der den Behörden unter drei verschiedenen Namen bekannt ist, der keinen Pass besitzt und schon wegen einiger Ladendiebstähle auffällig geworden war, dürfte eigentlich gar nicht in Deutschland sein. Er war mit der Flüchtlingswelle Anfang 2016 nach Belgien eingereist, sein Asylantrag wurde von den belgischen Behörden jedoch abgelehnt. Daraufhin tauchte er im April 2016 illegal in Deutschland auf. Er wurde von der Polizei in Leipzig aufgegriffen, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Landkreis Bautzen zugewiesen, wo er seitdem in der Bautzener Asylunterkunft Spreehotel lebt.

Wie das überhaupt möglich ist, konnte das Bautzener Amtsgericht nicht klären. Zumindest nach den Akten ist der junge Mann zur Ausreise verpflichtet. Der Fall zeigt auch die Ohnmacht der Asylbehörden: Theoretisch dürfte der Mann in Deutschland gar kein Asyl bekommen, weil ein entsprechender Antrag innerhalb der EU schon einmal – in Belgien – abgelehnt wurde. Das aber haben die deutschen Behörden nicht erfahren. (SZ/ju)

zur Startseite