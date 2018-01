Geldstrafe und Fußgänger-Dasein

Cäsar M.* (55) aus Kreba-Neudorf fuhr am 22. Juni 2017 um 16.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Bautzener Straße in Kreba. Dabei stand er unter erheblicher Alkoholeinwirkung. Die Blutentnahme um 18.26 Uhr ergab 2,92 Promille – und um 18.56 Uhr 2,85 Promille, was bedeutet, dass es noch einen Nachtrunk gegeben haben muss. Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr musste sich der Mann nun vor dem Amtsgericht Weißwasser verantworten.

So richtig Licht ins Trinkverhalten am 22. Juni 2017 kam nicht aufgrund widersprüchlicher Aussagen des Angeklagten. Ausgangspunkt war auf einer Baustelle in Neustadt/Sachsen ein defektes Baugerät, dazu kontaktierte Cäsar M. vor Ort die Bauleitung. Herausgekommen war dabei wohl nicht viel, und auch sonst häuften sich bei Cäsar M. die Probleme beruflicher Art. Weil er deshalb schon nächtelang nicht mehr richtig schlafen konnte, griff er zum Alkohol. In seiner Einlassung sagte der Angeklagte, auf der Rückfahrt habe er in Dauban Bier und Wodka gekauft und eine Flasche „Lübzer“ unterwegs am Steuer ausgetrunken. Zu Hause leerte er angeblich die 0,7-Liter-Flasche Wodka im D-Zug-Tempo. Dann ging er schlafen. Um 17.22 Uhr klingelte die Polizei. Seine Frau öffnete und sagte, ihr Mann sei auf Montage im Westen. Doch der Trick funktionierte nicht, denn der Pkw stand in der Garage und der Motor war noch warm. Tatsächlich hatte sich Cäsar M. hinter dem Sofa in der Wohnstube versteckt und wurde dort um 17.30 Uhr alkoholisiert gefunden. Daraufhin wurden die Blutproben angeordnet.

In der späteren polizeilichen Vernehmung schilderte der Angeklagte sein Trinkverhalten völlig anders. Schon auf der Baustelle in Neustadt/Sachsen habe er vormittags zwei Flaschen „Lübzer“ getrunken und auf der Rückfahrt zwischen 14 und 16 Uhr im Auto eine halbe 0,7-Liter-Flasche Goldkrone. Was nun wann getrunken wurde, blieb unklar. Auf jeden Fall gab es den Nachtrunk. Cäsar M. fiel bereits auf, als er die Baustelle in Neustadt/Sachsen verließ und eine Warnbake rammte. Eine Zeugin informierte seine Ehefrau und die Polizei. Das Ganze hatte für den Kreba-Neudorfer verheerende berufliche Auswirkungen: Der Privatinsolvenz folgten der persönliche Ruin und der Entzug des Führerscheins.

Nach einem Rechtsgespräch zwischen Amtsrichter, Staatsanwalt und Verteidiger sicherte das Gericht dem Angeklagten zu, wenn er den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolge begrenze, werde die Tagessatzanzahl der Geldstrafe auf 40 bis 60 begrenzt und die Tagessatzhöhe auf 13 Euro reduziert. Eine erneute Sperre des Führerscheins würde drei bis sechs Monate betragen. Die Verfahrensbeteiligten einschließlich Cäsar M. stimmten dem zu.

Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr verurteilte Amtsrichter Ralph Rehm Cäsar M. zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à dreizehn Euro (in summa 520 Euro); weitere vier Monate bleibt M. Fußgänger.

* = Name von der Redaktion geändert

