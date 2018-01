Geldstrafe nach Fahrfehler Im Mai war es zu einem Unfall am Halbendorfer See gekommen. Dafür muss der Verursachen nun zahlen.

Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung musste sich Andreas T.* (53) aus Hoyerswerda vor dem Amtsgericht Weißwasser bereits ein zweites Mal verantworten. Am 12. Mai 2017 ist es um 11 Uhr auf der S 126 in Höhe Halbendorfer See zu einem Unfall gekommen. Ein vor Andreas T. fahrender Pkw verlangsamte seine Fahrt und soll, ohne zu blinken, nach links zur Wake-Board-Anlage abgebogen sein.

Der Angeklagte habe dies jedoch nicht vorausahnen können und überholte mit der Meinung, der vor ihm Fahrende wolle rechts anhalten. In der Folge kam es zum Zusammenstoß.

Dafür erhielt Andreas T. in einem ersten Verfahren einen äußerst scharf formulierten Strafbefehl: Neben Rücksichtslosigkeit und Verkehrswidrigkeit wird ihm auch eine bedenkenlose Fahrweise vorgeworfen. Das Urteil wurde gleichsam auf eine Geldstrafe in Höhe von 1 200 Euro festgelegt. Dagegen allerdings ging der Angeklagte mit Unterstützung seines Rechtsanwaltes in Widerspruch. Mit Erfolg, wie sich zeigen sollte.

Im genannten Straßenbereich der S 126 ist ganzjährig Überholverbot angeordnet, nur landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen überholt werden. Die Mittellinie auf der Straße ist auf dem Abschnitt gestrichelt, damit Gäste in Richtung Wake-Board-Anlage oder zum FKK-Strand nach links abbiegen können. Das Überholverbot als solches ist allerdings erst 150 Meter weiter in Richtung Schleife aufgehoben.

Andreas T. hat den Führerschein seit 1979 und ist bisher unfallfrei gefahren und auch sonst strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Die Schäden an beiden Fahrzeugen hatte laut Angeklagtem die Versicherung übernommen, ohne dass T. hochgestuft wurde. Das Auto des Geschädigten hatte allerdings wirtschaftlichen Totalschaden, selbst erlitt er eine Schulterzerrung und durch den herausgeplatzten Airbag wurde ihm ein halber Zahn weggebrochen. Einen entsprechenden Strafantrag auf die Zahlung von Schmerzensgeld habe der Geschädigte jedoch selbst nicht gestellt, weil sich alle Beteiligten am Unfallort vernünftig verhalten hätten.

Das Gericht unter Vorsitz von Amtsrichter Ralpf Rehm regte deshalb eine Verfahrenseinstellung an. Der Richter argumentierte, dass hier lediglich ein Fahrfehler vorliegen würde und weiter nichts. „Ein solcher Fehler kann jedem Autofahrer passieren“, sagt er. Dennoch soll Andreas T. bis zum 15. Februar eine Geldbuße in Höhe von 1 000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung zahlen.

* = Name von der Redaktion geändert

