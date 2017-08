Geldstrafe für Schneepflugfahrer Im Januar dieses Jahres hatte ein Mann in Schönbach Schnee mit einem Traktor und Schiebeschild räumen wollen. Das ging gründlich schief.

1 000 Euro Geldstrafe und eine neunmonatige Sperre für die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis sind das Ergebnis einer Schneepflugfahrt für einen 64-Jährigen aus Schönbach. Darüber informiert Sebastian Matthieu, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, auf SZ-Nachfrage. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Der Mann kann frühestens Anfang des kommenden Jahres den Führerschein zurückerhalten.

An jenem Sonntag im Januar dieses Jahres hatte es reichlich geschneit in Schönbach. Das hatte auch der Mann aus dem Ort bemerkt und wollte für freie Straßen sorgen. Mit dem Schneepflug der Gemeinde – einem Traktor mit Schiebeschild – begann er sein Vorhaben im Oberdorf. Der Mann war berechtigt, dieses Fahrzeug zu führen. Allerdings nicht in dem Zustand, in dem er es an diesem Tag tat. Der 64-Jährige hatte etwas unter zwei Promille intus. In Schlangenlinien fuhr er durch das Dorf. Rodelnde Kinder fühlten sich bedroht, konnten sich aber in Sicherheit bringen. Einem der Väter dieser Kinder gelang es schließlich, den Mann mit dem Schneepflug zu stoppen und die Polizei zu rufen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und begleiteten ihn zur Blutentnahme.

Während seiner Trunkenheitsfahrt mit dem Schneepflug hatte der Mann den Holzpfahl eines Schildes beschädigt und einige Kratzer an einer Scheune verursacht. Der materielle Schaden war sehr gering. Er wurde seinerzeit in der Meldung aus der Polizeidirektion Görlitz mit lediglich zehn Euro beziffert.

