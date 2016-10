Geldstrafe für Hitlergruß Ausgerechnet gegenüber der Polizei wird ein Riesaer ausfällig. Und nicht nur das.

Wie man sich besser nicht verhalten sollte, erst recht nicht in Gegenwart von Polizisten, hat ein junger Riesaer jetzt eindrucksvoll bewiesen. Ursprünglich waren die Beamten des Riesaer Reviers nur zu einer Ruhestörung gerufen worden. Am Einsatzort trafen sie den alkoholisierten Riesaer an, der die Beamten mit dem Hitlergruß empfing. Damit allerdings nicht genug: Als die Beamten die Personalien des Riesaers feststellen wollten, wurde der Mann ausfallend. Zuguterletzt drehte er den Streifenbeamten noch den Nacken zu. Dort prangte ein Tattoo mit den Buchstaben „ACAB“ – ein Kürzel für „all cops are bastards“, was ebenfalls als Beleidigung gegen die Beamten ausgelegt werden kann.

Das Riesaer Amtsgericht verurteilte den jungen Mann wegen dieses Vorfalls jetzt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen. Der entsprechende Strafbefehl wird per Post zugestellt: Der Riesaer war gar nicht erst zu der Gerichtsverhandlung erschienen. (stl)

