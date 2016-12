Geldstrafe für Handwerksmeister Eine Insolvenz überforderte einen Mann aus Mücka. So kam es zu Auseinandersetzungen in der Familie und mit der Polizei.

Mücka/Weißwasser. Blickt man auf die Anklagevorwürfe gegen Bodo R.* (50) aus Mücka, ist ein Zusammenhang zwischen ihnen auf den ersten Blick nur schwer erkennbar. Erst in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Weißwasser wurde deren ganze Tragweite dann sichtbar. Am 13. Oktober 2015, um 7.05 Uhr, standen die Polizei, ein Gerichtsvollzieher und der Insolvenzverwalter vor der Tür des Grundstückes in Mücka mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Dresden. Bodo R. versuchte zwar noch vor den Herrschaften zu flüchten, konnte aber gestellt und von den Beamten überwältigt werden. Beim Fixieren schlug er um sich und verletzte die Polizisten, die mit Schmerzen am Schienbein und dem Oberkörper glimpflich davonkamen. Strafbar ist das als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung.

Bleiben wir bei diesem Anklagevorwurf: Bodo R., so wurde von Amtsrichter Ralph Rehm klargestellt, wusste sehr wohl, warum die Herren kamen. Weil er nämlich die Übergabe von Unterlagen aus der Insolvenz nicht wie gefordert beigebracht hatte, das offensichtlich auch gar nicht mehr konnte. Warum er sich da erst verstecken und dann flüchten wollte, blieb unklar. Den Polizeieinsatz bezeichnete Bodo R. als ungerechtfertigt und versuchte, ihn zu behindern, indem er zuletzt Widerstand leistete. Der Angeklagte machte Ausführungen zum Insolvenzverfahren, das er mit solchen Folgen nicht erahnte, und darunter begann dann zunehmend auch der familiäre Zusammenhalt zu leiden.

Alles begann, so seine Ehefrau als Zeugin, mit einem Suizidversuch und schweren Depressionen. Zumindest bei der verordneten Medikamenteneinnahme verhielt sich Bodo R. normal. Trotzdem sei sein gesundheitliches Gefährdungspotenzial groß. Das zeigte sich am 5. März 2016 gleich dreimal im Tagesverlauf. Sein ältester Sohn hat ihm das Haus in Mücka abgekauft und damit aus der Insolvenzmasse herausgenommen. Bodo R. hat seine Familie verlassen und wohnt im Nachbarhaus bei seiner Mutter. Seit dem Auszug gibt es immer wieder massive Streitereien, wodurch die Ehefrau und ihre drei Kinder täglich in ständiger Angst leben.

Am 5. März 2016 folgte nun abermals eine Eskalation. Gegen 11 Uhr kam der Angeklagte auf das Grundstück seines Sohnes, der damit beschäftigt war, aus der Garage Müll, Papiere und alte Möbel anderweitig zu verstauen. Geholfen hat ihm dabei der Freund seiner Schwester. Bodo R. wollte das Ausräumen verhindern und wurde schließlich gegen den Freund der Schwester, den er ohnehin nicht leiden kann, handgreiflich. Bodo R. hörte auch nicht auf, als seine Ehefrau dazwischen ging, da schubste er sie gegen ein Quad, wobei sie Verletzungen erlitt. Die jüngste Tochter rief die Polizei, die sogar den Rettungshubschrauber mitbrachte. Vor der Polizei türmte Bodo R., am Abend kam er wieder und störte eine Geburtstagsfeier auf dem Grundstück. Er würgte zunächst den Freund der Schwester und stieß ihn zwischen die Mülltonnen. Bodo R. konnte überwältigt werden, die Polizisten kamen dieses Mal mit dem Notarzt, der ihn mit in ein Krankenhaus nahm. Amtsrichter Ralph Rehm fragte die Ehefrau, ob sie Wert auf eine weitere Strafverfolgung lege. „Ja“, sagte sie, „wegen seines Verhaltens gegenüber seinen eigenen Kindern und der Angst, in der wir vor ihm leben. Trotz einer einstweiligen Anordnung des Amtsgerichts Weißwasser bezüglich des Verbots, das Grundstück zu betreten.“

Amtsrichter Ralph Rehm regte an, die Anklagen bezüglich der innerfamiliären Streitigkeiten einzustellen. Für den Widerstand gegen die Polizisten in Tateinheit mit Körperverletzung und die Körperverletzung gegen seinen zukünftigen Schwiegersohn verurteilte der Amtsrichter Bodo R. zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu zehn Euro (450 Euro).

*Name geändert

