Gerichtsbericht Geldstrafe für handgreiflichen Ex-Mann Wütend über die Trennung soll ein Mann wiederholt sowohl seine Frau als auch seinen Sohn angegriffen haben.

© Symbolbild: dpa

Schon seit geraumer Zeit haben sich der Angeklagte und seine Noch-Ehefrau nichts mehr zu sagen. Ihr Verhältnis zueinander ist angespannt. Am Amtsgericht in Pirna gehen sich die Eheleute so gut es geht aus dem Weg. Im Gerichtssaal vermeiden sie direkten Blickkontakt. Obwohl ihre Beziehung schon 2013 gescheitert war, hatten beide, ihrem gemeinsamen Sohn zuliebe, noch lange unter einem Dach gelebt. Als ihre Kommunikation schließlich nur noch aus heftigen Streitereien bestand, hatten sie beschlossen, das gemeinsame Haus in Berggießhübel so umzubauen, das jeder eine separate Wohnung beziehen kann.

Aber auch während der Bauphase war es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen, von denen auch der 17-jährige Sohn nicht verschont geblieben war. Ihren vorläufigen Höhepunkt fanden die Zwistigkeiten am 19. Juni vergangenen Jahres.

Laut Staatsanwaltschaft soll da der Angeklagte versucht haben, seinen Sohn von der Dachgaube des Hauses herunterzustoßen. Wenig später soll der Deutsche außerdem noch einen Zimmermannshammer nach seiner Frau geworfen haben. Zu Schaden gekommen war zum Glück niemand. Aber nicht allein deshalb hatte die Frau zunächst gezögert, die beiden Vorfälle zur Anzeige zu bringen. „Ich dachte, mein Mann beruhigt sich wieder“, erklärt sie vor Gericht. Damals, so sagt sie weiter, hatte sie befürchtet, die Situation noch zu verschlimmern, wenn sie zur Polizei ginge. Doch da irrte sie. Es kam zu weiteren Auseinandersetzungen, die sie schließlich dazu bewogen, doch Anzeige zu erstatten.

An besagtem 19. Juni, so erzählt sie, habe sie vormittags am Ausbau des Dachbodens gearbeitet. Ihr Mann sei kurz darauf dazugekommen, aber nicht, um zu helfen, sondern um zu streiten. Um nicht allein zu sein, hatte die gelernte Krankenschwester dann ihren Sohn geholt. Aber auch der sei vom Angeklagten verbal attackiert, also beschimpft worden, sagt die Frau. Während der Debatten hatte ihr Mann recht heftig auf einen Dachbalken eingedroschen. Weil ihr Sohn vermeiden wollte, dass ein Schaden entsteht, hatte er versucht, seinem Vater den Zimmermannshammer aus der Hand zu nehmen. Dabei, so schildert die 49-Jährige, sei es zu einer Rangelei gekommen, bei der der Angeklagte den Jungen geschubst habe. Das war nicht ungefährlich, da sich beide auf einem ungesicherten Brett vor der offenen Dachgaube befanden. Hätte sich der Sohn nicht im letzten Moment an einem Stützbalken festhalten können, wäre er drei Meter in die Tiefe gestürzt. Irgendwann danach, genau kann sich die Frau nicht mehr erinnern, hatte der Angeklagte dann noch den Hammer nach ihr geworfen.

Am Ende des Verfahrens wegen versuchter körperlicher Misshandlung und versuchter gefährlicher Körperverletzung steht Aussage gegen Aussage, denn der gelernte Forstwirt stellt die Dinge anders dar. Er behauptet, versehentlich mit seinem Sohn auf dem Gerüst zusammengestoßen zu sein. Dabei habe er, um die Hände frei zu bekommen, den Hammer weggeworfen, ohne aber zu schauen, wohin.

Das glaubt ihm Richterin Simona Wiedmer nicht. Sie ist überzeugt, dass sich der Sachverhalt so abgespielt hat, wie ihn die Geschädigten schildern. Deswegen verurteilt sie den Forstwirt zu einer Geldstrafe in Höhe von 4 000 Euro. Verständnis für die angespannte Situation hatte sie aber. „Dass sie damals emotional aufgewühlt waren, ist nachvollziehbar“, sagt sie an den Angeklagten gewandt. Dennoch, so betont sie, hätte er seine Gefühle besser im Griff haben müssen.

