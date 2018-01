Geldstrafe für Hakenkreuz im Netz Ein Bautzener hat im Internet ein volksverhetzendes Bild gepostet. Das Amtsgericht kennt in einem solchen Fall kein Pardon.

Am Dienstag wurde das Urteil am Amtsgericht in Bautzen gesprochen. © dpa

Bautzen. Es war ein Fehler, sagt Mario Z. aus Bautzen. Ohne Umschweife gibt der 41-Jährige zu, dass er an einem Sommertag 2015 jene volksverhetzende Karikatur auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte, für deren Veröffentlichung er sich am Dienstag vor den Bautzener Amtsgericht verantworten muss: Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, so lautet der Vorwurf des Gerichts.

Das makabre Bild im Internet zeigt einen Mann in Wehrmachtsuniform, der genüsslich Bier trinkt – auf der Bierflasche Hoheitsadler und Hakenkreuz. „Einfach mal die Seele baumeln lassen“, steht zynisch darunter. Im Hintergrund hängen Menschen am Galgen. Angesichts solcher Veröffentlichungen kennt das Bautzener Amtsgericht kein Pardon. Im November hatte Mario Z. deswegen einen Strafbefehl im Briefkasten, der ihn zur Zahlung einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 30 Euro aufforderte – insgesamt also 2 250 Euro. Diese Strafe aber empfand der Berufskraftfahrer als zu hoch und legte Einspruch ein – sein Fall musste deshalb öffentlich vor Gericht verhandelt werden.

Die Verhandlung am Dienstagmorgen dauert nur eine Viertelstunde: Unmissverständlich macht Amtsrichter Ralf Nimphius dem Angeklagten klar, dass sich die Höhe der Tagessätze auf das Nettoeinkommen berechnet, das das Gericht in seinem Fall sogar etwas niedriger angesetzt hatte. Und dass die Anzahl der Tagessätze sehr wohl dem Straftatbestand entspreche. Der Angeklagte könne deshalb nicht mit einer niedrigeren Summe rechnen. Es sei aber möglich, die Summe in Raten zu bezahlen, oder für einen gemeinnützigen Zweck abzuarbeiten. Mario Z. zeigt sich einsichtig und nimmt den Einspruch zurück. Er wird seine Strafe bezahlen. Das wird ihm jetzt eine Lehre sein, sagt er.

