Geldstrafe für Grenzsperrung Mit einer unangemeldeten Demonstration sorgte ein 30-Jähriger für Behinderungen auf der Bundesstraße und dem Grenzübergang. Dafür muss er jetzt tief in die Tasche greifen.

Dippoldiswalde. Die eigenmächtige Sperrung des Grenzübergangs in Zinnwald durch eine Anti-Flüchtlings-Demo kostet einen 30-jährigen Deutschen aus Dippoldiswalde eine Geldstrafe. David B. ist am Montag vom Amtsgericht Dippoldiswalde zur Zahlung von 1 400 Euro verurteilt worden. Ferner muss er die Verfahrenskosten tragen. Er war als Mitveranstalter an der Organisation der Demo im August 2015 beteiligt. Nach der Sperrung der Bundesstraße zogen die Demonstranten zum alten Grenzübergang.

Jedoch war diese Versammlung nicht angemeldet gewesen. Sie war aber auch nicht spontan entstanden, wie zunächst behauptet, sondern mit Ordnern, Transparenten und einem Seil für eine Menschenkette vorbereitet. Auch gab es Wochen vorher schon Aufrufe dazu auf Facebook. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (SZ/fh)

zur Startseite