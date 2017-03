Geldstrafe für fahrlässige Tötung

Zittau/Leutersdorf. Mit einem Schuldspruch endete die Hauptverhandlung gegen einen, der fahrlässigen Tötung angeklagten 74-jährigen Leutersdorfer vor dem hiesigen Amtsgericht. In den Morgenstunden des 11. Januar vergangenen Jahres fuhr der Mann mit seinem Auto auf dem Zittauer Platz in Richtung Neugersdorf. Dabei beachtete er zwei ältere Fußgängerinnen nicht, die von links kamen. Der Autofahrer stieß mit den Seniorinnen zusammen. Die beiden Unfallopfer starben schließlich an den Folgen.

Nach Abwägung aller Umstände sprach das Gericht dem bisher straf- und verkehrsrechtlich nicht vorbelasteten Mann eine Verwarnung aus, vorbehaltlich einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Grundsätzlich sei jeder Unfall vermeidbar, stellte Richter Holger Maaß in der Begründung fest, wobei man allerdings auch eine gewisse Mitschuld der Opfer anerkennen müsse. (rc)

