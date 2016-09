Geldstrafe für eine Taschenlampe Ein Mann aus Döbeln stand wegen mehrerer Diebstähle vor Gericht. Nur einer konnte ihm nachgewiesen werden.

Nur einer der drei geladenen Zeugen ist am zweiten Verhandlungstag ins Amtsgericht Döbeln gekommen. Alle drei sollten zu einem Fahrraddiebstahl vernommen werden. Vorgeworfen wird einem 25-jährigen Döbelner mehrfacher Diebstahl. Im Oktober 2015 soll er mit zwei weiteren Tätern in eine Wohnung in der Wappenhenschstraße in Döbeln eingedrungen sein. Aus der Wohnung sollen sie einen LED-Fernseher, zwei Silberringe und ein Smartphone gestohlen haben. Ebenfalls im Oktober 2015 soll er aus einem Keller in der Bahnhofstraße in Döbeln ein Fahrrad gestohlen oder es von jemandem erhalten haben, obwohl er wusste, dass es gestohlen ist. Das Rad hatte einen Wert von 2500 Euro. Außerdem soll er am 13. November 2015 in der Kauflandfiliale in Döbeln eine LED-Taschenlampe im Wert von 13 Euro gestohlen haben.

Nur den Diebstahl der Taschenlampe gab der Beschuldigte gleich zu Beginn des ersten Prozesstages zu. Ein Zeuge, der am zweiten Verhandlungstag zu dem Fahrraddiebstahl vernommen wird, hat nur gesehen, dass ein Mann das Rad vor der Spielothek in Döbeln abgestellt hat. Dieser Mann soll schon bei dem Diebstahl des Fernsehers in der Wappenhenschstraße mit dabei gewesen sein.

Weil dem Beschuldigten der Diebstahl des Fernsehers nicht nachgewiesen werden kann, will die Staatsanwaltschaft ihn wegen Beihilfe zum Wohnungseinbruchsdiebstahl verurteilt sehen. Sie fordert eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu zehn Euro. Verteidiger Rechtsanwalt Ulrich Eppinger sieht dagegen nur den Diebstahl der Taschenlampe als erwiesen an. Für den Diebstahl des Fernsehers und des Rades fordert er Freispruch.

Richterin Magdalena Richter verurteilt den Angeklagten wegen des Diebstahls der LED-Taschenlampe zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro (50 Tagessätze zu 10 Euro). Im Fall des Diebstahls des Fernsehers und des Fahrrades spricht sie ihn frei. „Es war nicht nachzuweisen, dass Sie wussten, was die anderen in der Wohnung in der Wappenhenschstraße trieben“, sagt sie in ihrer Urteilsbegründung. „Bei dem Fahrraddiebstahl ging es höchstens um Absatzhilfe. Aber auch dafür sind die Beweise zu dünn.“

In das Strafmaß geht ein Urteil vom 1. Februar 2016 des Amtsgerichts Döbeln mit ein. Damals war der Angeklagte zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er noch nicht vollständig bezahlt hat.

