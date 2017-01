Geldstrafe für CFC

Drittligist Chemnitzer FC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe von 3 000 Euro verurteilt worden. Das Urteil ist nach Zustimmung durch den CFC rechtskräftig, wie der DFB am Mittwoch mitteilte.

Nach dem Ligaspiel gegen Holstein Kiel am 19. November war im Chemnitzer Zuschauerblock ein Knallkörper gezündet worden. Zudem waren CFC-Fans nach dem Ligaspiel bei Preußen Münster am 2. Dezember über den Zaun in den Innenbereich des Stadions geklettert und hatten sich dort tätliche Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften und der Polizei geliefert. Dabei war ein Polizist leicht verletzt worden. (dpa)

zur Startseite