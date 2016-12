Geldstrafe für „Arschloch und Pisser“ Ein Zittauer hat 2015 seinen Nachbarn beleidigt und vor einer Unterkunft für Flüchtlinge gepöbelt. Ins Gefängnis muss er dafür nun aber doch nicht.

Amtsgericht Zittau © Matthias Weber

Das Görlitzer Landgericht hat in einem Verfahren die Berufung gegen Urteile des Amtsgerichts Zittau vom 9. Februar und vom 10. Mai zugelassen. Die Verfahren wurden für die Berufungsverhandlung gegen einen Zittauer verbunden. Das lag nahe. Zumal das Amtsgericht Zittau den 37-jährigen Angeklagten in den Verfahren wegen Beleidigung zu zwei beziehungsweise drei Monaten Haft verurteilt hatte. Gegen die Urteile ist der Angeklagte in Berufung gegangen. Er wollte die Haftstrafe vermeiden. Und er hatte Erfolg. Das Landgericht änderte die Urteile des Zittauer Amtsgerichts insoweit ab, als dass die verhängten Freiheitsstrafen in eine Gesamt- als Geldstrafe umgewandelt wurden. Das Gericht sah 1 560 Euro als für die Taten und die Schuld angemessen an.

Nach der Urteilsverkündung ging der Angeklagte zufrieden aus dem Gerichtssaal, die Staatsanwaltschaft nicht. Sie ist davon ausgegangens dass die von ihr zusammengestellten und begründeten Fakten dazu ausreichen, den Angeklagten zu einer Gesamtstrafe und damit zu vier Monaten Haft zu verurteilen. Mit seiner Urteilsfindung folgte das Berufungsgericht weitestgehend dem Berufungsantrag.

Da der Angeklagte mit der Berufung Erfolg hatte, folgte daraus, dass seine Kosten und auch die Kosten des Verfahrens der Staatskasse zur Last fallen. Das Gericht vertrat damit die Auffassung, dass der Zittauer zwar bestraft gehört, aber dass die konkreten Tatvorwürfe keine kurze Freiheitsstrafe rechtfertigen. Ob und wie der arbeitslose Angeklagte die Geldstrafe begleichen wird, bleibt offen.

In den Amtsgerichtsverfahren wurde ihm vorgeworfen, am 14. September des letzten Jahres einen seiner Nachbarn beleidigt zu haben, indem er ihn als Arschloch und Pisser beschimpfte. Zur Tatzeit stand er sowohl unter Alkohol als auch unter Bewährung. Auch im zweiten Fall am 26. November des letzten Jahres war das so. Doch diesmal pöbelte er bei einer Veranstaltung betreffend einer neu geplanten Flüchtlingsunterkunft. Seine Äußerung: „... die Faschisten sind auch schon da ...“ führte zu einer Anzeige und dann auch zum Amtsrichter.

Der Angeklagte ist schon seit Jahren alkoholkrank. Derzeit befindet er sich in einer Therapie. Aber nach eigenen Angaben trinkt er weiter. Nur nicht mehr so viel, nicht mehr als ein bis zwei Bier und das auch nur abends. Einen Berufsabschluss hat er nicht. Die Ausbildungen hatte er bisher aus den verschiedensten Gründen abgebrochen.

Dem Gericht aber ist der 37-Jährige schon seit 2003 bekannt. Immer wieder ging es um Sachbeschädigungen, Trunkenheit im Verkehr, auch um Diebstahl und vor allen Dingen immer wieder um Beleidigungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

