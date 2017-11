Geldspritze für den Nachwuchs Der TSV Wehrsdorf freut sich über eine großzügige Spende. Was die Sportler mit dem Geld machen, ist bereits klar.

Freude bei der Spendenübergabe (von links): Tischtennis-Abteilungsleiter Falk Tempel, Tanja Frey (IC Team Bautzen), die beiden Tischtennis-Lizenztrainer Rajko Lanitz und Sebastian Kupka sowie einige Nachwuchsspieler des TSV 1859. © Verein

Die Abteilung Tischtennis des TSV 1859 Wehrsdorf freut sich über eine Spende in Höhe von 1 400 Euro. Das Geld kommt von der Firma IC Team aus Bautzen und wurde von Tanja Frey übergeben. Im Verein gibt es auch schon konkrete Pläne für die Verwendung, wie Tischtennis-Abteilungsleiter Falk Tempel verrät: „Das Geld soll der Nachwuchsabteilung und dessen Neuaufbau nach alters- und ausbildungsbedingten Abgängen zugutekommen.“

Für den Wettspielbetrieb etwa bräuchten die Kinder neue einheitliche Spielkleidung. Außerdem bestehe immer ein hoher Bedarf an Trainingsbällen und Schlägern, die der Verein zur Verfügung stellt. „Die Abteilung Tischtennis freut sich sehr über die Spende und möchte sich herzlich beim IC TEAM bedanken, zumal es in unserer doch weniger beachteten Sportart sehr schwierig ist, Sponsoren zu finden“, sagte Falk Tempel bei der Spendenübergabe.

Seit 1947 wird in Wehrsdorf organisiert Tischtennis gespielt. Derzeit trainieren und spielen 34 Erwachsene sowie elf Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Leistungsklassen des Kreisverbandes Bautzen beziehungsweise des Spielbezirkes Ostsachsen. Die Trainingsgruppe im Nachwuchsbereich ist 2009 entstanden und hat sich seitdem kontinuierlich entwickelt.

TSV holt fünf Kreismeistertitel

In jüngster Vergangenheit konnte der Verein zwei Kreismeistertitel im Einzel und drei Kreismeistertitel im Doppel sowie die Qualifikation eines Jugendspielers zur Landeseinzelmeisterschaft Sachsen verzeichnen. Laut Abteilungsleiter Falk Tempel sind diese Erfolge im Nachwuchsbereich vor allem ein Verdienst der beiden ausgebildeten Tischtennis-Lizenztrainer Rajko Lanitz und Sebastian Kupka, die zweimal pro Woche die Kinder fachmännisch anleiten.

„Außerdem kümmern sie sich über das Training hinaus um zusätzliche Freizeitangebote, organisieren mit den Eltern Weihnachts- und Saisonabschlussfeiern sowie kleinere Fahrten zu Tischtennisveranstaltungen“, ergänzt Tempel. Die IC TEAM Personaldienste GmbH spendet in diesem Jahr erstmals Geld an Einrichtungen, in denen Kinder und/oder Jugendliche betreut oder unterstützt werden.

Geschäftsführer Enrico Paul erklärt auch warum: „Wir als IC TEAM durften in unserer 26-jährigen Geschichte immer wieder neue Märkte fachlich und regional erschließen. Deshalb wollen wir gern von dem, was uns selbst zugeflossen ist, einen Teil in die Region zurückgeben. Was wäre da besser als die Investition in Kinder und Jugendliche.“ Für die Spenden nutzt das IC TEAM an seinen Standorten die Mittel, die bislang für Kundengeschenke ausgegeben wurden. 17 Geschäftsstellen beziehungsweise Filialen spenden einen Betrag an eine Einrichtung vor Ort. „Insgesamt ist dabei eine Summe von 18 700 Euro zusammengekommen“, freut sich Paul. (pr)

zur Startseite