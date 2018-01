Geldspielautomaten in Lokal ausgeräumt Unbekannte Täter wüteten in einem Meißner Lokal und stahlen Geld aus einem Geldspielautomaten. An anderer Stelle in Meißen wechselte eine Simson den Besitzer.

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Meißen. Durch ein Fenster drangen Unbekannte Freitagnacht gewaltsam in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten zwei Geldspielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Dabei richteten die Täter einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro an, teilt die Polizei mit.

Ebenfalls in Meißen haben Diebe eine Garage an der Jaspisstraße aufgebrochen und daraus ein grünes Kleinkraftrad Simson im Zeitwert von etwa 900 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Laut Polizeiinformationen wurde wurde der Diebstahl am Freitag festgestellt. (SZ)

