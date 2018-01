Geldspenden und Eier willkommen Am Wochenende zogen erneut die Zamperer durch die Orte und errichteten Zollstationen an den Straßen im Norden des Landkreises Görlitz.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Zamperer waren in Sagar am Sonntag bereits ab 8 Uhr unterwegs gewesen. In der Mittagszeit hatten sie etwa die Hälfte der Gehöfte besucht. Da blieb dann auch die Zeit für ein Foto mit allen, die an der Zamperrunde teilnahmen. Anschließend folgte eine Rast bei Familie Wagner. Das närrische Volk vom Karnevalsverein Sagar um René Thamm nahm diese und viele weitere Einladungen zur Einkehr in den Gehöften gern an. © Rolf Ullmann

Der zweieinhalbjährige Anton nahm als jüngster Zamperer am Sonntag an der Tour durch Sagar teil.

Marissa konnte in Groß Düben noch nicht mitzampern. Doch im Wagen begleitete sie den Zug.

Der Zamperclub Weißkeißel errichtete am Sonnabend zwei Narrenzollstationen an der B 115 im Ort.

Sagar: Aus den Lautsprechern der Dorf Bier Bude dröhnte laute Diskomusik am Sonntag von den Morgenstunden bis hinein in den frühen Abend. Die Zamperer zogen im kleinen Ort an der Neiße von Gehöft zu Gehöft. Als Vorreiter schaute Steffen Skubich nach, ob die Bewohner zu Hause sind und ob sie auch die Tür für den Umzug öffnen. Mit ihm läuteten die Zamperer zugleich erneut die närrische Zeit in Sagar ein. Bereits am kommenden Sonntag steigt im Kulturhaus der traditionelle Familienfasching, zu dem alle Altersgruppen eingeladen sind.

Weißkeißel: Am Sonnabend staunten viele Autofahrer, die auf der Bundesstraße B115 unterwegs waren, nicht schlecht, als sie in Weißkeißel bunt kostümierten Gestalten begegneten. Der freundlichen Aufforderung zum Anhalten kamen besonders die einheimischen Kraftfahrer nach und entrichteten an einer der beiden Zollstationen einen Obulus als Narrenzoll.

Groß Düben: Im Kirchspiel Schleife wurde die Zamperzeit am Sonnabend in Groß Düben eröffnet. Etwa 20 Heischegänger hatten sich eingefunden. Unter ihnen Bären, Pinguine und die Eierfrau mit der großen Kiepe. Das Zampern hat in Groß Düben eine lange Tradition und wird von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. In der Kiepe der Eierfrau sammelten sich Eier und Speck. In den Kassen klimperten die Euros. Die wurden am Abend beim Eieressen im Gasthaus Köppen gezählt. Zum Dank spielte die Kapelle auf den Höfen ein Ständchen nach altem sorbischen Brauch.

