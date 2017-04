Geldsegen für Sportstätten Die Stadträte haben insgesamt 75 000 Euro für drei Projekte bewilligt. Ein Verein profitiert doppelt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Liegt versteckt an der Klötzerstraße, wird aber von früh bis abends von Sportlern genutzt: das Turnsportzentrum des SC Riesa. © Sebastian Schultz Liegt versteckt an der Klötzerstraße, wird aber von früh bis abends von Sportlern genutzt: das Turnsportzentrum des SC Riesa.

Gut Holz wünschen die Kegler der SG Canitz. Für ihre Anlage und den Canitzer Sportplatz bewilligten die Stadträte eine Förderung von 20 000 Euro.

130 Kegler nutzen die Kegelbahn Kolonie in Bahnhofsnähe. Sie kegeln nicht nur, sondern reparieren die Anlage auch. Nun gibt’s einen Zuschuss von 5 000 Euro.

Wie sehr ist Riesa eine Sportstadt? Das hängt nicht zuletzt von der vielfältigen Vereinslandschaft ab – und von der finanziellen Unterstützung der Sportstätten. Bei dem Thema hatten die Stadträte im Ausschuss für Kultur, Schulen und Soziales gleich drei Punkte auf der Tagesordnung, für die sie insgesamt 75 000 Euro bewilligten. Die SZ stellt die drei Projekte vor.

50 000 Euro für ein Turnsportzentrum

Nicht jede Sporthalle ist im Stadtbild so präsent wie die der 1. Grundschule oder die WM-Halle. Die Kunstturnhalle des SC Riesa etwa liegt ganz versteckt in einem Gewerbegrundstück an der Klötzerstraße. Dennoch ist das unscheinbare Gebäude unverzichtbar: Im Hallenbelegungsplan findet sich von Montag bis Freitag kaum eine Lücke: Morgens um sieben geht es mit dem Schulsport Turnen los, abends um neun schließt die Gymnastikgruppe ab. Das Gebäude gehört zwar der Stadt, wird aber vom SC Riesa bewirtschaftet und instand gehalten. Und das kostet: Ein großer Faktor bei der Kunstturnhalle sind laut Stadtverwaltung die Heizkosten. Der Verein hat vergangenes Jahr schon reagiert und deshalb etwa eine Zwischenwand eingebaut. Dieses Jahr stehen Erhaltungs- und Pflegearbeiten in Halle und Kabinentrakt auf dem Programm, dazu die üblichen Pflegemaßnahmen im großen Außengelände. Zudem muss dieses Jahr eine Fachfirma anrücken, um die Abflussleitungen zu reinigen – da hatte es zuletzt immer wieder Verstopfungen gegeben, die einen erheblichen Aufwand verursachten.

Genutzt wird die Halle vor allem von der Abteilung Turnen des SC Riesa, in der rund 150 Mitglieder Sport treiben – etwa an Balken, Stufenbarren oder Reck. Beim Leistungsgerätturnen wird bis zu fünfmal wöchentlich trainiert. Ziel ist die Delegation an den Bundesstützpunkt in Chemnitz ab der 5. Klasse.

20 000 Euro für Canitzer Sportanlagen

Die Sportler der SG Canitz bewirtschaften den Sportplatz und die Kegelbahn in Canitz – und haben laut Stadtverwaltung dort viel in Eigenleistung geleistet. So haben sie etwa in der Kegelbahn den Eingangsbereich und den Aufenthaltsraum hergerichtet und den Fitnessraum im Sozialgebäude am Fußballplatz zu einem Mehrzweckraum umgebaut. „Durch die verbesserten sportlichen Bedingungen hat sich bereits eine neue Frauengruppe Fitness gegründet und eine Gruppe Dartspiel und Tischtennis sind in Gründung“, heißt es in der Vorlage für die Stadträte. Fast 50 Kegler sind im Verein aktiv, außerdem gut 130 Fußballer.

Knapp dagegen ist auch hier das Geld: Der jährliche städtische Zuschuss von 15 000 Euro reiche dieses Mal nicht aus, weil am Fußballfeld eine größere Regenerationsmaßnahme nötig sei, die eine Fachfirma ausführen müsse. Der Verein hat den Antrag eingereicht, das Fachamt die Sache geprüft und bestätigt. Auch die Stadträte stimmten dem Vorhaben zu. Dieses Jahr fließen deshalb 20 000 Euro nach Canitz.

5 000 Euro für eine Kegelbahn

Mit einer kleineren Summe müssen die gut 130 Kegler des SC Riesa auskommen. Sie erhalten von der Stadt 5 000 Euro als Unterstützung für den Unterhalt der Kegelbahn Kolonie. Dort leisten die Sportler 90 Prozent aller anfallenden Reparaturen und Wartungen. Und wenn doch mal eine Fachfirma kommen muss, übernimmt das überwiegend ebenfalls der Verein. Dieses Jahr sind kleinere Sanierungsmaßnahmen gegen Schimmelbefall und aufsteigende Feuchtigkeit geplant, ebenso die Reparatur des sogenannten Kugelumschwungs. Die Verwaltung fand daran nichts auszusetzen – die Stadträte ebenfalls nicht.

