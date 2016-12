Geldsegen für Riesaer Kegler Der SV Aufbau bekommt gut 40 000 Euro für eine neue Bahn – auf der soll vorher allerdings noch eine Weltmeisterschaft ausgetragen werden.

A © Symbolfoto/dpa

Vorzeitige Bescherung für den SV Aufbau: Der Freistaat schickt gut 40 000 Euro in die Sportstadt, damit die Kegelanlage an der Pausitzer Straße erneuert werden kann. Die Nachricht des Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth erreichte die SZ noch bevor Vereinschef Gottfried Reichelt davon erfuhr. „Das hört sich sehr, sehr gut an“, sagte er der SZ am Telefon – schien sein Glück jedoch noch nicht ganz fassen zu können. Wie andere Vereinsmitglieder hatte der Riesaer in den letzten Monaten hartnäckig um Geld geworben. Denn für die Fördermittel musste der Verein einen Eigenanteil aufbringen. „Weil die Stadt uns nicht unterstützen kann, bekommen wir dafür ein Darlehn von der Sparkasse.“

Die Riesaer Kegler wollen nach der Weltmeisterschaft 2017 eine gebrauchte Bahn kaufen. Dass das möglich ist, haben sie 2012 in Bautzen gesehen. Nach der WM wurden die Bahnen abgebaut und verkauft. Auch im kommenden Jahr soll das wieder so sein. Dann könnte eine Anlage vom WM-Austragungsort Dettenheim nach Riesa gehen. (SZ/veb/stl)

