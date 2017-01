Geldsegen für Nähwerkstatt und Zuckerstachel Soroptimisten und Rotarier starten eine Spendenaktion mit einer kleinen Karte – die aber eine große Wirkung entfaltet.

Rotary-Präsident Torsten Reuscher, Soroptimist-Chefin Bettina Kusche und Rotary-Freund Heino Wolf (v.l.) zogen kürzlich die Gewinner einer Adventskarten-Verkaufsaktion, deren Erlös in zwei soziale Projekte fließt. © Daniel Förster

Alles begann mit einer ungewöhnlichen Aktion Ende letzten Jahres. Der Soroptimist International Club Pirna und der Rotary Club Sächsische Schweiz ließen im Dezember spezielle Adventskarten anfertigen und von hiesigen Künstlern gestalten. Die Aufgabe, den Karten die künstlerische Note zu verpassen, übernahmen die Lohmener Kunstmalerin und Textildesignerin Andrea Molière sowie die Pirnaer Kalligrafin Juliana Dressel-Zagatowski. Herausgekommen sind einzigartige Kunstwerke, die offensichtlich gut ankamen. 1 000 Stück verkauften Soroptimisten und Rotarier in der Adventszeit. Ziel des Ganzen: Die Karten sollten Gutes tun und für ein glückliches Lachen sorgen – und zwar genau dort, wo es nicht alltäglich ist.

Das Konzept ist aufgegangen: Der Verkaufserlös von fünf Euro je Karte fließt in vollem Umfang in zwei soziale Projekte der Region, die sich rührend um ganz spezielle Klienten kümmern. In den Genuss des nachträglichen Weihnachtsgeschenkes kommt zum einen der Verein „Zuckerstachel“ in Dohna. Dessen Mitglieder betreuen in erster Linie diabeteskranke Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Das Geld hilft nun, dass die Kinder an Schulungen sowie an einem Ferienlager teilnehmen können. In einem speziellen Diabetescamp werden die vom Verein liebevoll als „Zuckerkids“ titulierten Kinder von Spezialisten dafür starkgemacht, mit dieser unheilbaren Krankheit umzugehen. Die andere Hälfte des Geldes dient dem Aufbau einer Nähwerkstatt. In diesem Projekt sollen sich einst drogenabhängige junge Frauen aus der Region beschäftigten können und so den Weg zurück in ein geordnetes Leben finden.

Doch nicht nur den Vereinen bereiteten die Initiatoren der Weihnachtsaktion eine Freude, auch die Käufer der Karten wurden beschenkt. Die Kunstwerke waren alle mit einem Code versehen, der zugleich als Losnummer diente. Kürzlich ermittelten die Rotarier und Soroptimisten, wer unter den glücklichen Gewinnern ist und einen von über 50 gestifteten Preisen im Gesamtwert von mehr als 4 000 Euro mit heimnehmen darf. Als Preise gibt es neben Einkaufsgutscheinen, Fußballtickets und Konzertkarten einen zehntägigen Aufenthalt in der Kirnitzschtalklinik Bad Schandau mit allem Drum und Dran.

