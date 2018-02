Geldsegen für Klingenbergs Vereine Ehrenamtliche, Kitas und Jugendklubs im Gemeindegebiet dürfen sich über viele Spenden freuen.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Klingenberg hat die Annahme von mehreren Klein- und Einzelspenden für das zweite Halbjahr 2017 beschlossen. Insgesamt kamen etwa 6153 Euro zusammen. Gespendet wurde etwa für Vereine, Jugendklubs und Einrichtungen in der Gemeinde, zum Teil sollen damit bestimmte Projekte und Vorhaben unterstützt werden. Es gingen Kleinspenden in Höhe von knapp 3 920 Euro ein und Einzelspenden über rund 2233 Euro. Mit Spenden unterstützt werden die Feuerwehr Colmnitz und die beiden Grundschulen. Für den Schwibbogen Ruppendorf kamen beinahe 500 Euro zusammen. Auch die Kindertagesstätten dürfen sich freuen. Mehr als 300 Euro kann der Pretzschendorfer Kindergarten zum Beispiel in eine neue Schaukel investieren. Auch der Hort in Pretzschendorf, der Jugendtreff Klingenberg und der Jugendclub Höckendorf wurden bedacht. 788 Euro kommen dem Erhalt der Pyramide in Beerwalde zugute. (SZ/aeh)

