Geldsegen für Klingenberg Vorhaben in drei Ortsteilen werden nun dank Zuschüssen angeschoben. Ein Straßenbauprojekt bleibt aber noch offen.

Der Sitz der Gemeindeverwaltung in Höckendorf soll saniert werden. Doch nicht nur das ist dort geplant. © Frank Baldauf

Grünes Licht für vier Bauvorhaben in Klingenberg: Die Gemeinde kann nun mehrere teils seit Jahren geplante Projekte in den Ortsteilen Höckendorf, Friedersdorf und Beerwalde auf den Weg bringen. Der Grund: Wie der Landkreis mitteilte, kann die Gemeinde mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt fast 123 000 Euro aus dem Topf des EU-Programms Leader für die dörfliche Entwicklung rechnen. Die Vorhaben wurden zuvor im Leader-Koordinierungskreis der Förderregion Silbernes Erzgebirge neben weiteren Projekten anderer Kommunen ausgewählt. Jetzt wurden die Zuschüsse auch bewilligt. Die SZ zeigt auf, wofür das Geld ausgegeben werden soll.

Neue Ortsmitte mit Ruhezonen und Spielanlage in Friedersdorf

Im Klingenberger Ortsteil Friedersdorf soll für fast 60 000 Euro ein neues kleines Dorfzentrum entstehen. „Das ist schon seit Jahren angedacht, nun können wir das mit dem Fördergeld auch endlich umsetzen“, erklärt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Im Bereich der Feuerwehr soll das Ortszentrum mit Ruhezonen samt Bänken und Pflanzen sowie ein Spielplatz angelegt werden. 35 300 Euro wurden bewilligt. Wie bei den anderen Projekten soll auch hier noch dieses Jahr gebaut werden.

Standortwechsel für Beerwalder Spielplatz

Für das Spielplatzprojekt im Ortsteil Beerwalde wurden indes 8 700 Euro an Zuschüsse freigegeben. „Der Spielplatz, der derzeit direkt an der großen Hauptstraße im Ort steht, also an der alten Schule, soll abgebaut werden“, erklärt Schreckenbach. „In Abstimmung mit dem Ortschaftsrat werden dafür dann auf dem Platz vor der Mehrzweckhalle neue Spielgeräte aufgestellt.“

Frischekur für Gemeindeverwaltung in Höckendorf

Für gleich zwei Projekte, die den Sitz der Gemeindeverwaltung in Höckendorf betreffen, wurden nun auch Zuschüsse bewilligt. Zum einen sollen die Fassade des Denkmalbaus am Schulweg und die Eingangsbereiche erneuert sowie Türen ausgewechselt werden. Knapp die Hälfte der Kosten von fast 73 200 Euro werden gefördert. Darüber hinaus sind Arbeiten am barrierefreien Zugang geplant, zudem wird die marode Treppe saniert. Der Weg zum Vordereingang des einst als Grundschule genutzten Hauses soll ebenfalls neu gemacht werden. Kostenpunkt: 70 100 Euro. 60 Prozent davon werden über Leader gefördert.

Warten auf die Zusage für Straßenausbau in Friedersdorf

Noch keine Förderzusage hat die Gemeinde indes für den anvisierten Ausbau der Straße Zum Wald in Friedersdorf. Die Instandsetzung der Rumpelpiste, die vor der Gemeindefusion Ende 2012 noch Bahnhofstraße hieß, steht weit oben auf der Prioritätenliste der Vorhaben. Auf etwa 900 Metern soll die Strecke neu asphaltiert werden. Die Entwässerung soll ebenfalls verbessert werden. Geschätzt 643 000 Euro kostet die Frischekur. 474 000 Euro davon sind für den Straßenbau vorgesehen, der Rest vor allem für Planungsleistungen und für die neue Beleuchtung an der Straße.

In Friedersdorf sollen 75 Prozent der Baukosten über die Fördermittel gestemmt werden. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit einer Zusage. Doch ob und wann die kommt, ist eben momentan noch offen.

