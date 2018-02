Geldsegen für Freitaler Schulen Eine Spende im vierstelligen Bereich erreicht Geschwister-Scholl-Grundschule. Sie ist nicht die einzige Bildungseinrichtung, die Spenden erhält.

© dpa

Freital. Die Geschwister-Scholl-Grundschule in Freital-Hainsberg darf sich über eine Finanzspritze freuen. Die Einrichtung erhält eine Spende von tausend Euro, wie aus der aktuellen Auflistung der Spenden an die Stadt hervorgeht.

Die Mitglieder des Finanzausschusses haben dem Papier mit einstimmiger Mehrheit zugestimmt. Neben der Hainsberg Grundschule dürfen sich auch weitere Kindereinrichtungen über einen zusätzlichen Geldsegen freuen. Sachspenden im Wert von 500 Euro gehen an die Kita Waldblick. Zudem bekommt die Einrichtung zwei Geldbeträge von rund 280 Euro und 150 Euro überwiesen. Die Kita Sonnenblume darf sich über Spenden von 279 Euro freuen. Kleinere Summen gehen außerdem an den Hort der Grundschule Glückauf, an die Wurgwitzer Grundschule (SZ/win)

