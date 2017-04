Geldsegen für Breitbandversorgung Bis 2019 sollen alle Schönfelder Ortsteile schnelles Internet haben – die Gemeindekasse bleibt weitgehend verschont.

Bürgermeister Weigel (li.) informiert Heizungsbaumeister Steffen Hofmann über Details zum geplanten Breitbandausbau für schnelles Internet. Im Hintergrund das Betriebsgebäude der Telekom, von dem aus die Kabel verlegt werden. © Klaus-Dieter Brühl

Wenn alles klappt, wie es sich die Gemeinde Schönfeld vorstellt, muss sie für den kompletten Ausbau des Breitbandnetzes auf ihrem Territorium gerade einmal 15000 Euro aufwenden. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich, die die finanzschwache Kommune begünstigen. Zum einen plant die Deutsche Telekom, die Ortsteile Kraußnitz, Böhla und Linz komplett auf eigene Kosten zu versorgen.

Die Dörfer östlich der Autobahn gehören zum Ortrander Telefonnetz und liegen auch nahe an der brandenburgischen Grenze. Dort verfügt das Kommunikationsunternehmen bereits über eine hochmoderne Infrastruktur, sodass für die Ausweitung nach Sachsen nur geringe Investitionen anfallen. Je nach Lage der einzelnen Grundstücke sollen über Vectoring dann bis zu 100 Megabit pro Sekunde anliegen. Die Gemeinde Schönfeld hätte dabei keinerlei finanzielle Verpflichtung.

Etwas anders sieht es mit dem schnellen Internet für den Ortsteil Liega aus. Da das Dörfchen vom Hauptort Schönfeld durch die Autobahn getrennt ist, kann nicht einfach ein Erdkabel dorthin verlegt werden. Hier profitiert die Gemeinde vom Breitbandausbau des Nachbarn Thiendorf. Der bekommt für sein großes Gewerbegebiet einen leistungsfähigen Knotenpunkt. Von dort aus kann eine Verbindung nach Liega geschaffen werden. Dafür ist Schönfeld allerdings finanziell zuständig. „Das Teuerste sind ja immer die Erdarbeiten“, erklärt Catrin Niemz vom Bauamt der Gemeinde. „Und da werden wir auch im Dorf Schönfeld selbst nicht herumkommen.“

Im Hauptort will die Telekom ihr Kabelnetz zwar auch über Vectoring auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde aufrüsten. Aber das ist nur in einem Umkreis von 500 Metern um die Vermittlungsstelle möglich. Dass nicht überall die gleichen Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht werden, hängt mit der Dämpfung der hochfrequenten Signale in den Kupferleitungen zusammen. Je weiter der Nutzer von einem Kabelverzweiger entfernt wohnt, desto langsamer wird das Internet.

Dem lässt sich zwar mit dem sogenannten Vectoring – dem Ausschalten von Störfaktoren in der Leitung – entgegenwirken. Damit wird es überdies schwierig, wenn verschiedene Anbieter im Spiel sind. Deshalb will die Gemeinde hier handeln und hat Fördermittel für den Ausbau des gesamten Ortes beantragt. „Da hier die berühmte Wirtschaftlichkeitslücke klafft, können wir Bundesfördermittel beantragen“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Weigel.

Reichlich 300000 Euro werden gebraucht, um die Schönfelder und Liegaer durchgehend mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Der Bund steuert zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke 50 Prozent des Finanzbedarfs bei, der Freistaat noch einmal 40 Prozent. Vorige Woche hat nun auch der Landkreis beschlossen, seinen Kommunen etwas Geld für die Breitbandversorgung zu spendieren.

Dadurch könnte Schönfeld die verbleibende Eigenfinanzierung von 30000 Euro noch einmal halbieren. Der unverhoffte Geldsegen aus Meißen sollte die Bürgermeister wohl milde stimmen, damit sie im Kreistag dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes zustimmen. „Ein Schelm, wer Arges dabei denkt“, kommentiert Bürgermeister Weigel.

Auf jeden Fall kann Schönfeld durch die großzügige Förderung seine Gemeindekasse schonen. Der kommunal finanzierte Ausbau des Breitbandnetzes geht dabei nicht automatisch an die Deutsche Telekom, sondern wird über eine Ausschreibung vergeben. Aber als Platzhirsch und Eigentümer der Kabeltrassen hat der Kommunikationsriese gute Karten, weil er günstige Angebote machen kann. So lief es in Thiendorf, wo die Telekom den Zuschlag bekam.

Parallel zu Schönfeld wird auch Lampertswalde die Breitbandversorgung in ihren Ortsteilen ausbauen. Der Baubeginn ist für 2018 avisiert, die Arbeiten werden voraussichtlich noch das ganze Jahr 2019 andauern. „Wir hoffen, dass wir im Zuge des Tiefbaus in Schönfeld auch gleich noch Gasleitungen in die Erde bekommen“, sagt Catrin Niemz. „Dann müssten die Straßen nur einmal aufgebaggert werden.“

