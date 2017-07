Geldregen fürs Stadtmuseum Das Haus am Poppitzer Platz bekommt 150 000 Euro für ein Projekt – und schafft damit auch eine neue Stelle.

Das Stadtmuseum am Poppitzer Platz in Riesa. © Lutz Weidler

Für Maritta Prätzel, Chefin des Stadtmuseums, ist es ein großer Erfolg: Die Kulturstiftung des Bundes fördert ein Projekt im Haus am Poppitzer Platz mit 150 000 Euro. Das Geld stammt aus dem Fonds „Stadtgefährten“. Dieser fördert Stadtmuseen in Städten mit weniger als 250 000 Einwohnern. Prätzel und ihr Team haben sich mit dem Projekt: „Mit kleinen Schritten in die große Welt. Kind sein in Riesa im 20. und 21. Jahrhundert“ beworben.

„Wir wollen gemeinsam mit verschiedenen Partnern recherchieren, wie sich die Bedingungen für Kinder in Riesa über die Jahrzehnte hinweg verändert haben“, erklärt Prätzel. Das hat die Jury überzeugt. Über die zwei Jahre der Förderung hinweg sollen Veranstaltungen zu dem Thema stattfinden. „Das große Finale wird eine Ausstellung sein. Die Förderung erlaubt uns, die Schau mit viel Vorlauf zu planen. Das ist sonst schwieriger“, sagt die Museumsleiterin.

Voraussetzung für den Zuschlag der Kulturstiftung war, dass eine Person im Stadtmuseum eingestellt wird, die die Projektleitung übernimmt. Die Stelle hat Ex-Kulturwerkchef und Stadtrat (Freie Wähler) Dirk Haubold bekommen.

