Geldregen für junge Theatermacher Der Lions-Club Sebnitz übergibt die Erlöse des Adventskalenders. Anteil daran haben Firmen und alle Kalenderkäufer.

Die Kinder und Jugendlichen der Theater AGs bei der Scheckübergabe mit dem Lions-Club in der Neustadthalle. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Das hat sich gelohnt: Über 20 000 Euro sind bei der Adventskalender-Aktion des Lions-Clubs Sebnitz Ende 2017 zusammengekommen. Mit einem symbolischen Scheck wurde das Geld jetzt an das Theatre Libre in Sebnitz sowie insgesamt zehn Schulen zwischen Sebnitz, Hohnstein, Neustadt, Stolpen und Dürrröhrsdorf übergeben, die jeweils eigene Theater AGs unterhalten. Ein weiterer Teil des Erlöses ging an die Kita- und Schülergruppe, die beim kommenden Festumzug 800 Jahre Stolpen dabei ist.

Insgesamt hat der Lions-Club 5 271 Exemplare des Kalenders verkauft. Ein hoher Anteil entfiel auf Firmen, welche die Kalender als Geschenk für ihre Mitarbeiter kauften. Mit jedem Türchen gab es gesponsorte Preise zu gewinnen. (SZ)

zur Startseite