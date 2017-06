Geldregen für Elblandklinikum Das Krankenhaus erhält über 800 000 Euro vom Freistaat. Damit wird der Umbau der Notaufnahme unterstützt.

Symbolbild/Claudia Hübschmann

Staatsminister Fritz Jaeckel wird am kommenden Donnerstag einen Förderbescheid über 818 000 Euro an das Elblandklinikum Meißen übergeben. Das geht aus einer Mitteilung der Sächsischen Staatskanzlei hervor. Das Geld kommt aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ und soll für den Umbau der interdisziplinären Notaufnahme eingesetzt werden. Wegen steigender Patientenzahlen in Meißen sollen außerdem neue Eingriffs- und Behandlungsräume entstehen.

Das Programm „Brücken in die Zukunft“ wurde vom Sächsischen Landtag im Dezember 2015 aufgelegt. Mit insgesamt 800 Millionen Euro ist es das größte Investitionsprogramm in die kommunale Infrastruktur seit der Wiedervereinigung. Landkreise, Städte und Gemeinden werden mit den Mitteln u.a. bei Investitionen in den Bau von Schulen und Kitas, in die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur, in Sportstätten, den Städtebau und Straßenbau sowie in Krankenhäuser unterstützt.

Das Elblandklinikum Meißen mit 350 Planbetten und fünf Tagesklinikplätzen kann auf eine 154-jährige Krankenhausgeschichte zurückblicken. Träger ist die Elblandkliniken Stiftung & Co.KG, die mit den Häusern in Riesa und Radebeul die medizinische Versorgung in der Region gewährleistet. Das Elblandklinikum Meißen ist zudem ein akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden und bietet 120 Ausbildungsplätze im Bereich Gesundheits- und Krankenpfleger.

