Geldraub in Mücka misslingt

Kaum zu glauben, mit welcher Kraft die Gasexplosion wirkte: Das Sparkassengebäude in Mücka ist sehr schwer beschädigt.

Der Druck hat die Konstruktion aus Stahl und Glas auseinandergetrieben.

Das Objekt der Begierde: der Geldautomat, zerstört, aber mit Geldkassette.

Selbst das Dach ist beschädigt.

Es sieht aus wie im Krieg. Dieser Gedanke schießt durch den Kopf bei dem Blick auf die Sparkasse in Mücka. Das Gebäude dominiert die Dorfmitte, ist ein moderner Bau aus Stahl, Glas und Holz. Doch an diesem Sonntag liegen hier Berge von Schutt, zerborstenes Glas knirscht unter den Schuhen. Ein Polizeiband flattert, Männer in Sicherheitswesten sorgen dafür, dass niemand nahe herankommt.

Am frühen Sonntagmorgen, als es noch nicht ganz hell ist in Mücka, zerreißt ein lauter Knall die Stille. Hans Jürgen Schulze, der direkt neben dem Sparkassengebäude wohnt, schreckt aus dem Schlaf, geht ans Fenster. Er sieht helles Licht und denkt im ersten Moment, dass es an der Kreuzung mal wieder einen Verkehrsunfall gegeben hätte. Doch dieses Mal sind nicht Autos gegeneinander gekracht.

Den Lärm verursacht um 6.15 Uhr eine Detonation. Zuvor sind drei Unbekannte mit einem dunklen großen Fahrzeug an das Gebäude herangefahren, haben die Tür zu dem Raum geöffnet, in dem der Geldautomat steht. Offenbar haben die Geldräuber Gas in den Geldautomaten gefüllt und damit eine Explosion verursacht. So beschreibt Martyna Fleischmann aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz die Vorgehensweise. Sie sagt auch, dass niemand verletzt wurde. Die Polizeisprecherin macht sich vor Ort ein Bild. Kriminaltechniker sichern Spuren. Der Leiter der Kriminaltechnischen Abteilung Matthias Kubitz wird den Geldautomaten mit ins Labor nach Görlitz nehmen.

Fest steht, dass der zerstörte Geldautomat sein Herzstück nicht hergegeben hat. Die Geldkassette befindet sich noch darin, sagt Frank Hensel, Mitglied des Vorstands bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. „Die Diebe sind nicht an das Geld gekommen“, sagt er. Die gepanzerte Kassette ist unversehrt. Ob die Täter irgendetwas anderes mitgenommen haben, wird noch geprüft. Schon seit dem frühen Sonntagmorgen hält sich Filialleiter Mayk Wolff in der Sparkasse auf. Anwohner hatten ihn benachrichtigt. „Wir konnten noch nicht feststellen, dass etwas fehlt“, sagt Sparkassenvorstand Frank Hensel.

Dagegen sieht das Haus aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Wie schwer zerstört es ist, dass müssen erst noch Fachleute herausfinden. Bevor Ermittler, Sparkassenmitarbeiter und Mitarbeiter eines Hausmeisterdienstes das Gebäude betreten dürfen, wird geprüft, ob das nicht lebensgefährlich sein könnte. Denn die Detonation hat nicht nur den Geldautomaten und den danebenstehenden Kontoauszugsdrucker zerstört. Das Gebäude ist sowohl im Filialraum im Erdgeschoss als auch im Beratungs- und Büroraum darüber von Trümmern übersät. Dämmung, Glas, Technik, Mobiliar: nichts ist mehr an seinem Platz.

Kein Vergleich zu dem Anschlag auf die Sparkasse vom 12. November 2015. Die Vorgehensweise ähnelt der vom Sonntagfrüh. Auch vor knapp zwei Jahren wird Gas zur Sprengung des Geldautomaten genutzt. Doch dieses Mal müssen die Täter eine weitaus größere Menge oder explosiveres Gas verwendet haben, vermutet Frank Hensel. Und er erzählt, dass es schon Anschlag Nummer drei ist auf die kleine Filiale in Mücka. Vor einer Weile war versucht worden das Türschloss aufzubrechen. Doch das misslang.

Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hatte bereits im November 2015 die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Als erstes wurden vor allem in den kleineren Filialen die Selbstbedienungsbereiche in Rietschen, Boxberg, Reichenbach, Görlitz-Südstadt, Oppach, Neusalza-Spremberg, Eibau, Leutersdorf, Herrnhut und Hirschfelde über Nacht geschlossen. Auch bei der Technik wurde darauf geachtet, dass sie einbruchssicher ist. Zumindest in Mücka hat der neue Automat standgehalten.

Dagegen sind die Schäden am Gebäude enorm, von einem sechsstelligen Betrag, möglicherweise 200000 Euro spricht Polizistin Martyna Fleischmann. Auch wenn die Höhe des Schadens noch nicht beziffert werden kann, die Beschädigungen an Gebäude und Technik sind so erheblich, dass die Filiale bis auf weiteres geschlossen bleiben muss. Ob das Haus repariert werden kann, ein Abriss notwendig wird? Diese Fragen werden in nächster Zeit beantwortet werden. Ab sofort werden die Sparkassenkunden aus Mücka und Umgebung in Niesky ihre Geschäfte erledigen können, kündigt Frank Hensel an. Das Mückaer Team wird in Niesky Platz finden. Am Nachmittag meldet sich auch Vorstandsvorsitzender Michael Bräuer zu Wort. „Wir können die Forderung unserer Kollegen von der Sparkasse Spree-Neiße in Cottbus nach mehr Polizeipräsenz im grenznahen Raum sehr gut nachvollziehen und fordern dies auch für Sachsen“, so Michael Bräuer. Auch in Cottbus und in Burg/Spreewald sind Geldinstitute überfallen worden.

