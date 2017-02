Geldraub im Reformhaus Mehrere Streifenwagen jagen den Dieb ab Weinböhla. Er kann zwar entwischen, aber hinterlässt viele Spuren.

Das Reformhaus an der Weinböhlaer Hauptstraße. Hier entriss ein kleiner Mann der Geschäftsinhaberin die Tageseinnahmen. © Norbert Millauer

Das hat Dagmar Glawon noch nicht erlebt. Als sie in ihrem Reformhaus an der Weinböhlaer Hauptstraße am Mittwochabend gegen 18 Uhr die Tageseinnahmen zusammenzählt, stürmt urplötzlich ein Mann auf sie zu und entreißt ihr Geldscheine und Hartgeld.

Die Geschäftsinhaberin: „Zuerst hat der Mann zu mir im gebrochenen Deutsch gesagt ‚wo ist Socke‘? Er meinte wohl das Sockenregal und wollte mich ablenken.“ Dann habe er das Geld gegriffen und sei zur Tür gerannt. Die 61-jährige Frau versuchte, den Mann aufzuhalten und am Arm festzuhalten. Das gelang ihr nur kurz, es gab eine Rangelei. Der Dieb konnte sich losreißen und mitsamt der Beute türmen, 184 Euro.

Wie Polizeirevierchef Hanjo Protze aus dem Polizeibericht informiert, hätten Bürger in der Hauptstraße einen Teil des Geschehens beobachtet. Ein Mann habe sofort den Polizeinotruf 110 gewählt und auch versucht, dem Täter hinterherzurennen. Doch der sei entwischt. Wenig später seien drei Streifenwagen unterwegs gewesen.

Protze: „Wir haben sofort mit der Fahndung in der Umgebung begonnen. Weil die erste Beschreibung der Ladeninhaberin auf einen Flüchtling hinwies, haben wir uns in Richtung Asylbewerberheim am Querweg orientiert.“ Dort dort sei niemand angetroffen worden, auf den die Beschreibung passt. Ein weiterer Streifenwagen sei auf einen Hinweis hin Richtung Straßenbahn gefahren. Der Dieb könne dorthin geflohen sein, hieß es, so der Revierleiter.

Den Einsatz erlebten auch Radebeuler Bürger. Eine Frau schildert: „Plötzlich rasten Streifenwagen mit Blaulicht neben der Straßenbahn her und stoppten diese.“ Das Ganze geschah auf der Meißner Straße in Höhe der Wasastraße. Das Polizeifahrzeug hatte sich quer vor die Bahn gestellt. Unterstützung sei auch durch einen vierten Einsatzwagen vom Dresdner Revier Nord gekommen, so Hanjo Protze.

Die Polizei vom Meißner Revier hatte bereits die Dresdner Verkehrsbetriebe von der Verfolgung informiert und die wiederum den Fahrer der Bahn, der die Türen verriegeln sollte. Ein Polizist, so die Schilderung der Radebeulerin, sei dann in die Bahn gestiegen und habe einen Mann aufgefordert mitzukommen.

Wie Polizeisprecherin Jana Ulbricht von der Direktion Dresden informiert, habe die Polizei den Mann, einen Flüchtling, überprüft und keine Übereinstimmung mit dem Geschehen in Weinböhla feststellen können. Die Straßenbahn konnte unterdessen ihre Fahrt fortsetzen. Jana Ulbricht: „Da es in der Straßenbahn seitens der Verkehrsbetriebe Videoüberwachung gibt, soll diese noch vom Zeitpunkt der Abfahrt in Weinböhla ausgewertet werden.“

Trotz des schnellen und massiven Polizeieinsatzes konnte der Dieb bisher nicht gefasst werden. Revierleiter Protze ist dennoch zuversichtlich, dass ein Fahndungserfolg bald möglich sei. Reformhausbetreiberin Glawon hatte nämlich bei dem Gerangel kurzzeitig den Arm des Mannes mit dessen Tasche in der Tür einklemmen können. Weil der Dieb aber die Tasche nicht schnell genug herausziehen konnte, habe er diese in den Laden geworfen. Protze: „Bei der Auseinandersetzung, im Laden sowieso und mit der Tasche haben wir jede Menge Spuren zum Abgleich aufgenommen.“ In der Tasche seien zudem Einwegrasierer und Kindersachen gefunden worden.

Beschrieben wird der Mann von Frau Glawon als etwa 160 Meter, schlank, schmales Gesicht mit dunklen Augenbrauen, auf dem Kopf eine Strickmütze unter der dunkle Locken hervorschauten. Seine Hose sei eher dunkel, die kurze Jacke dunkelbraun. Im Polizeiprotokoll stehe auch noch, so Protze, dass der Mann ein gepflegtes Äußeres und gut gerochen habe.

Die Polizei bittet jetzt auch Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise den Mann entdeckten, um Hinweise. Informationen bitte an das Polizeirevier Meißen, Telefon 03521 4720, oder auch jede andere Dienststelle.

