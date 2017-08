Geldkassette aus Jugendclub gestohlen Bei einem Einbruch in einen Jugendclub in Ebersbach-Neugersdorf wurden 80 Euro Bargeld entwendet.

Unbekannte stahlen aus einem Jugendclub in Ebersbach-Neugersdorf eine Geldkassette. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Ebersbach-Neugersdorf. In der Nacht auf Mittwoch war ein Jugendclub in Ebersbach-Neugersdorf Ziel von Einbrechern. Dabei wurden an dem in der Oberlausitzer Straße liegenden Gebäude durch die unbekannten Täter auch die Fensterscheiben zerstört und eine Geldkassette mit 80 Euro Bargeld gestohlen. Durch den Einbruch entstand dem Jugendclub zudem ein Sachschaden von 2 000 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Polizei bereits aufgenommen. (szo)

