Geldgeschenk für Wilsdruff Die Stadt erhält Fördermittel in Höhe von sechs Millionen Euro für das neue Gymnasium.

Wilsdruff. „Es ist dann doch die Zeit, in der Wünsche in Erfüllung gehen“, sagte Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU) am Donnerstag im Stadtrat, als er verkündete, dass die Stadt vom Land einen Zuwendungsbescheid in Höhe von sechs Millionen Euro für den Bau des Gymnasiums erhalten hat.

Die Summe wird innerhalb der kommenden drei Jahre gestaffelt ausgezahlt. Damit stehen der Stadt insgesamt sieben Millionen Euro Fördermittel für den Bau des Gymnasiums zur Verfügung. Die Stadt selber muss aus ihrem eigenen Vermögen rund 15 Millionen Euro in das Vorhaben investieren. Der gesamte Neubau soll mehr als 20 Millionen Euro kosten.

Die Bauarbeiten für die Schule und die neue Sporthalle in der Nachbarschaft sind derweil in vollem Gange. Nachdem die Baugrube vollständig ausgehoben wurde, ist der Großteil des Fundamentes bereits gegossen worden. Ein weiterer Kran wurde auf der Baustelle installiert, um die nun beginnenden Rohbauarbeiten zu ermöglichen. „Wir sind gut im Zeitplan, der ist allerdings ziemlich knapp bemessen“, teilt Frank Grunze, Geschäftsführer des Bauunternehmens HIW, mit. Die weiteren Fortschritte auf der Baustelle seien auch von der Witterung in den kommenden Wintermonaten abhängig, so Grunze

Der Rohbau soll im Sommer abgeschlossen werden. Dann folgt der Innenausbau. Ab 2019 sollen die ersten Schüler in dem Gebäude unterrichtet werden. Im kommenden Schuljahr besuchen die Schüler einen Übergangsstandort in einer ehemaligen Grundschule in Kleinnaundorf.

