Gelder für Sternwarten-Verein in der Debatte Die Stadträte genehmigen eine Zahlung von 15 000 Euro – und fragen nach Reisekosten.

Das hat nicht jeder: Die Kuppel der Riesaer Sternwarte ist mittlerweile sogar behindertengerecht zu erreichen. Der Umbau gelang dem Verein mit viel Unterstützung. Und jetzt gibt auch die Stadt etwas dazu. © Sebastian Schultz

Stefan Schwager von den Riesaer Sternenfreunden ist viel auf Achse: Von Florida aus hat er schon den Start eines Space-Shuttles beobachtet. Erst vor Kurzem gab es für ihn eine exklusive Einladung der Raumfahrtbehörde ESA in ein Kontrollzentrum nach Darmstadt, um einen Raketenstart mitzuverfolgen.

Kein Wunder also, dass jetzt im Kulturausschuss eine Anfrage kam, als es um einen 15 000-Euro-Zuschuss für den Sternwarten-Verein ging: „Wie ist das eigentlich mit den Reisekosten in Ihrem Verein“, wollte CDU-Stadträtin Christine Geiger von dem Vorstandsmitglied Michael Nitzsche wissen, der den Verein in der Sitzung vertrat. Die Stadträtin wundert sich, dass im Antrag von allein 2 000 Euro Fahrtkosten die Rede ist. „Für die Summe muss man schon einige Kilometer fahren.“

Das würde man im Verein auch tun, sagt Michael Nitzsche. In der Tat sei man viel unterwegs, um auf Riesa aufmerksam zu machen. So sei es Stefan Schwager jetzt gelungen, den Sitz einer neuen Fachgruppe „Astronomische Vereinigungen“ im deutschen Sternwarten-Verein VDS nach Riesa zu holen. „Dafür mussten wir zuerst rumfahren, zum Beispiel nach Heppenheim“, sagt Michael Nitzsche. „Dafür kommen dann aber Vertreter von Sternwarten aus ganz Deutschland nach Riesa.“

So trage man dazu bei, die Region auch überregional bekannt zu machen. Ohnehin beantrage man ausschließlich eine Unterstützung von Fahrtkosten, die rein für den Verein anfallen würden. „Fahrten etwa zum Shuttlestart in die Vereinigten Staaten oder zur Venus-Beobachtung nach Australien sind alles selbst finanzierte Privatreisen“, sagt Michael Nitzsche. Zudem würde die Stadt die Rechnungen explizit prüfen, die der Sternwarten-Verein einreicht. Laut Stefan Schwager, der bei der Ausschusssitzung nicht dabei war, werde eher umgekehrt ein Schuh draus: Die Vereinsmitglieder würden privat finanzierte Reisen unternehmen und in ihrer Freizeit Dinge unternehmen, von denen der Verein profitiere.

Auch Stadträtin Christine Geiger sieht die Arbeit des Sternwarten-Vereins grundsätzlich positiv. „Ich finde es toll, dass er die Kinderuniversität übernommen hat.“ Dirk Haubold (Freie Wähler) wollte wissen, wie stark der Sternwartenverein nach außen wirke – schließlich gebe es Vereine, die fast nur für ihre eigenen Mitglieder aktiv werden. Da verweisen die Sternenfreunde auf ihre Statistik 2016: Demnach haben vergangenes Jahr 7 300 Nutzer Angebote des Vereins besucht. OB Marco Müller (CDU) schätzt, dass es durch Auftritte etwa auf der Automeile sogar noch etwas mehr Menschen sein könnten, die von der Arbeit der Sternenfreunde profitieren.

Der Verein hat mehr als 90 Mitglieder, zum aktiven Kern zählen 16 bis 20. Stefan Schwager ist dort mit einer halben Stelle beschäftigt. Am Ende billigt der Kulturausschuss den von der Verwaltung vorgeschlagenen 15 000-Euro-Zuschuss einstimmig.

