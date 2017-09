Geldbörse beim Bäcker geraubt

Symbolbild: Die Polizei ermittelt zu einem mutmaßlichen Raub in der Görlitzer Steinstraße. © picture alliance / dpa

Görlitz. Eine 54-Jährige ist am Donnerstagmorgen beraubt worden, als sie in Görlitz ihren Einkauf beim Bäcker bezahlen wollte. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mit. Demnach ereignete sich die Tat kurz vor acht Uhr morgens in der Steinstraße. Als die Kundin ihre Geldbörse herausholte, sei ihr diese von einem dunkel gekleideten Mann entrissen worden, so die Polizeisprecherin. Zudem sei sie beiseite geschubst worden. Die 54-Jährige lief dem Täter noch kurz hinterher, verlor ihn aber schnell aus den Augen. Zurück blieb der Schaden: In dem Portemonnaie befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und persönliche Dokumente. (szo)

