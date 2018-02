Geldautomaten-Sprenger in Polen festgenommen

Potsdam/Spremberg. In einer gemeinsamen Aktion des Landeskriminalamtes Brandenburg mit dem CBSP Zielona Góra konnten am 5. Februar 2018 die Mitglieder zweier Banden von Geldautomaten-Sprengern festgenommen werden. Damit stehen mindestens elf Geldautomaten-Sprengungen in Brandenburg vor der Aufklärung. Das teilen die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder und das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg mit.

Zwei Beschuldigte der einen Bande stehen in dringendem Tatverdacht, gemeinsam mit weiteren Beschuldigten im Herbst 2016 insgesamt acht Geldautomaten im Süden Brandenburgs gesprengt zu haben. Den sechs Mitgliedern der zweiten Bande wird vorgeworfen, eine Vielzahl von Geldautomaten in Polen und ganz Deutschland, darunter auch drei in Brandenburg, gesprengt zu haben. „Mit den am Montag erfolgten Festnahmen ist ein entscheidender Schlag gegen organisierte Geldautomaten-Sprenger in der Region erfolgt“, lobte Polizeivizepräsident Roger Höppner die monatelange Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Gemeinsamer Erfolg

Anfang November 2017 wurde im Polizeipräsidium aus der Sonderkommission „Fläming“ heraus die Besondere Aufbauorganisation (BAO) „Geld“ zur effektiven Bekämpfung der Geldausgabeautomaten-Sprengungen erweitert und eingerichtet.

Die Ermittlungsgruppe wurde auf mehr als 20 Ermittler des Landeskriminalamtes Brandenburg aufgestockt und bearbeitet insgesamt 64 Fälle, davon 60 aus dem Land Brandenburg. Über die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinaus wurde eine präventive Komponente in den Einsatz integriert, welche insbesondere die Geldinstitute zur Sicherung der Geldautomaten berät. „Das Ergebnis der polizeilichen Maßnahmen ist ein außerordentliches Beispiel für die gewachsene Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung in beiden Ländern“, so der Leiter des Landeskriminalamtes Dirk Volkland. Die gemeinsam geführten umfangreichen Ermittlungen der Abteilung Organisierte Kriminalität und Schwere Grenzüberschreitende Eigentumskriminalität des LKA Brandenburg wurden eng mit dem CBSP Zielona Góra, dem Zentralen Ermittlungsbüro der Polizei für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, geführt. Dazu wurde eine sogenannte Operative Ermittlungsgruppe zwischen den beiden Organisationseinheiten gebildet. Die Zusammenarbeit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im Land Brandenburg und der Bezirksstaatsanwaltschaft Zielona Góra konnten somit zu einem vorläufigen erfolgreichen Ende gebracht werden.

Die nun festgenommenen 35- und 41-jährigen Männer der ersten Bande stehen im Verdacht, von August bis November 2016 gemeinsam mit weiteren Beschuldigten Geldautomaten zwei Mal in Spremberg und je einmal in Forst, Fürstenwalde, Guben, Eisenhüttenstadt, Lübben und Luckau gesprengt zu haben. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich hier auf insgesamt rund 1,3 Millionen Euro.

Insbesondere bei den zwei Sprengungen in Lübben und Luckau kam es zu erheblichen Sachschäden. Durch die Detonation splitterte das Glas bis zu 30 Meter, sodass die Menschen im Umfeld nur durch Glück nicht zu Schaden kamen.

Gegen die Beschuldigten lagen zwei Europäische Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vor. Die Tatverdächtigen waren als gewalttätig und bewaffnet eingestuft und wurden durch polnische Antiterroreinheiten am 5. Februar in Polen in Gubin und Lubsko (Lebuser Land) festgenommen. Sechs weitere Beschuldigte wurden am selben Tag ebenfalls in der Wojewodschaft Lebuser Land sowie der Wojewodschaft Niederschlesien festgenommen.

An dem Einsatz waren 270 Polizisten aus Polen und Deutschland beteiligt. Der Polizeiführer des Einsatzes in Deutschland, Kriminaloberrat Mathias Schäle, zeigte sich sehr erfreut, dass diese extrem gefährlichen Täter nach herausfordernden Ermittlungen nun inhaftiert werden konnten. „Meine Leute und ich haben monatelang intensiv und engagiert analysiert sowie ermittelt. Jetzt haben wir die Täter endlich dingfest gemacht“, so Schäle am Donnerstag in Potsdam.

„Wir werden jetzt die Auslieferung der festgenommenen Beschuldigten beantragen. Die den Beschuldigten vorgeworfenen Straftaten sollen in Deutschland einer gerichtlichen Verurteilung zugeführt werden“, so der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Helmut Lange. Nach den anderen Beschuldigten wird international gefahndet.

Inwiefern auch die Automaten-Sprengungen der letzten Monate in Sachsen, unter anderem in Torno, Bernsdorf, Mücka und Lohsa auf das Konto dieser Tatverdächtigen gehen könnten, ist bislang unklar. Der eine sächsische Fall, der nachweisbar ist, ist schon drei Jahre her. (red/US)

zur Startseite