Geldautomaten-Sprenger geschnappt Die Polizei hat Männer zweier Banden festgenommen, die mehrere Überfälle in Brandenburg und Polen begangen haben sollen. So auch zwei in Spremberg.

Symbolbild. © Swen Pförtner/dpa

Spremberg. In einer gemeinsamen Aktion von deutscher und polnischer Polizei konnten am Montag die Mitglieder zweier Banden von Geldautomatensprengern festgenommen werden, womit die Ermittler elf Vorfälle in Brandenburg aufklären könnten. Das teilt diese mit. Zwei Beschuldigte einer Bande stehen im Tatverdacht mit weiteren Beschuldigten von August bis November 2016 acht Geldautomaten im Süden Brandenburgs gesprengt zu haben, unter anderem am 23. September 2016 die der Commerzbank und Sparkasse in Spremberg. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Den sechs Mitgliedern der zweiten Bande wird vorgeworfen, eine Vielzahl von Geldautomaten in Polen und Deutschland, darunter drei in Brandenburg, gesprengt zu haben.

Gegen die nun festgenommenen 35- und 41-jährigen Männer der ersten Bande lagen zwei Europäische Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) vor. Die Tatverdächtigen waren als gewalttätig und bewaffnet eingestuft, die polnische Antiterroreinheiten am Montag in Gubin und Lubsko (Lebuser Land) schnappten. Sechs weitere Beschuldigte nahm die Polizei in der Wojewodschaft Lebuser Land sowie der Wojewodschaft Niederschlesien fest. Nach den anderen wird international gefahndet. Die Festgenommenen sind allesamt Polen. An dem Einsatz waren 270 Polizisten beteiligt. Den Festnahmen ging eine monatelange Ermittlungsarbeit voraus. (szo/tc)

