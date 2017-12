Geldautomat wird wieder aufgestellt Die Cardpoint GmbH will einen neuen Geldautomaten installieren. Auch der Getränkemarkt hat zugestimmt.

Symbolfoto © dpa

Schönfeld. Der in der Nacht zum 22. November am Schönfelder Getränkemarkt gesprengte Geldautomat soll von der Cardpoint GmbH ersetzt werden. Dieses Jahr wird es aber nicht mehr, weil alle Kapazitäten ausgeschöpft sind, so der Anbieter aus Trier. Vorerst liegt die Zustimmung des Eigentümers des Getränkemarktes vor. Dort war bei der Explosion eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Wie die Cardpoint GmbH mit Hauptsitz in London anmerkt, ist so eine Wiederaufstellung nach Vandalismusschaden keine Selbstverständlichkeit. In Schönfeld sieht man aber, dass sich das Geschäft lohnt. Wie viel Bargeld die drei Räuber am 22. November genau erbeuteten, ist nicht bekannt. Cardpoint gibt dazu keine Auskunft. Die Polizei sprach seinerzeit von mehreren Tausend Euro. Die Scheine waren jedoch gegen unsachgemäßen Zugriff mit einer Farbkassette gesichert. Diese Kassette hat die Scheine eingefärbt.

