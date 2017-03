Geldautomat wird ersetzt Voraussichtlich ab Mai gibt es im Bischofswerdaer Gewerbegebiet Nord wieder einen Geldautomaten. Sein Vorgänger war gesprengt worden.

Dreiste Diebe hatten in der Nacht zum 7. Dezember 2016 den Geldautomaten im Bischofswerdaer Gewerbegebiet Nord gesprengt © Steffen Unger

Die Kreissparkasse hält Wort: Sie baut den bei einem Geldraub im Dezember stark beschädigten Pavillon an der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Bischofswerda wieder auf. Die Arbeiten beginnen am 7. April, sagte Brigitte Richter, Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreissparkasse Bautzen. Ab Mitte Mai soll das Häuschen samt Geldautomat wieder den Kunden zur Verfügung stehen.

Dreiste Diebe hatten in der Nacht zum 7. Dezember 2016 den Geldautomaten gesprengt und mehr als 100 000 Euro erbeutet. Sie entkamen unerkannt. Allerdings detonierte bei der Sprengung auch eine Farbpatrone, sodass ein Großteil der Scheine rot gefärbt und damit wertlos gemacht wurde. Von den Tätern und von dem Geld fehlt seitdem jeder Spur. „Der Polizei ist bislang kein Fall bekannt, indem Geldscheine, die nachweislich aus der Tat stammen, aufgefallen sind“, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup in dieser Woche auf Anfrage. Die Polizei ermittelt weiter.

Bei dem Geldraub wurde der erst ein Jahr alte Pavillon stark beschädigt. Wenige Tage nach der Sprengung wurde er abgerissen. Schon damals kündigte die Sparkasse den Wiederaufbau an. „Der Standort Weberstraße wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Aus diesem Grund werden wir ihn erhalten“, hieß es im Dezember aus dem Geldinstitut. (SZ)

