Geldautomat wird abgebaut Es bleibt dabei: Die SB-Stelle der Volksbank in Kubschütz schließt am Montag. Zum Geld abheben gibt’s künftig vielleicht eine andere Lösung.

Die Volksbank schließt die SB-Stelle in Kubschütz © Uwe Soeder

Volksbank-Kunden in Kubschütz haben ein Problem: Ab Montag müssen sie nach Bautzen, Hochkirch oder in einen anderen Ort fahren, wenn sie Bargeld abheben wollen. Denn das Geldinstitut schließt wie angekündigt seine SB-Stelle neben dem Einkaufsmarkt. Daran ändern auch fast 800 Unterschriften nichts, die Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) Anfang der Woche an den Bankvorstand übergeben hat. Binnen weniger Tage hatte sich eine im Einkaufsmarkt ausgelegte Unterschriftenliste gefüllt, denn viele – vor allem ältere – Kunden sind verärgert darüber, dass sich die Volksbank, die bis 2008 noch eine eigene Filiale in Kubschütz hatte, nun ganz aus dem Ort zurückzieht.

Die Bank begründet den Rückzug damit, dass ein neuer Geldautomat samt neuer Sicherheitstechnik installiert werden müsste. Denn der vorhandene sei nicht kompatibel für die Software, die jetzt auf alle Volksbank-Automaten aufgespielt werde. Da der Standort in Kubschütz aber deutlich weniger genutzt werde als die anderen, „können wir das aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht verantworten“, teilt Pressesprecher Andreas Wanitzek mit.

Bürgermeister Reichert hatte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung kritisiert, dass die Bank nicht nach Alternativen gesucht und die Betroffenen einfach vor vollendete Tatsachen gestellt habe. Vielleicht gibt es aber doch noch eine Lösung: So könnte künftig eventuell der Einkaufsmarkt die Bargeldversorgung übernehmen. „Wir sind derzeit in guten Gesprächen“, so Andreas Wanitzek.

zur Startseite