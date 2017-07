Geldautomat streikt Bei der Postbank in Potschappel gibt es seit Monaten immer mal Probleme mit den Geld- und Kontoauszugsautomaten. Die Bank vertröstet die Kunden.

© dpa

Bereits mehrfach in den vergangenen Monaten sind die Geld- und Kontoauszugsautomaten in der Postbank-Filiale Am Markt in Freital-Potschappel defekt gewesen. Nun räumt das Geldinstitut erneute Probleme ein. Wie ein Sprecher mitteilte, gebe es derzeit Störungen bei den beiden Geräten. Das Problem liege bei der Leitung zu den zwei Maschinen. Die Ursache werde derzeit ermittelt. „Wir sind im Gespräch mit dem Dienstleister und bitten um Verständnis“, so der Sprecher.

Für Kunden der Postbank ergeben sich dadurch weite Wege zum kostenlosen Geldholen. Die nächsten Automaten für sie befinden sich in der Shell-Tankstelle an der Wilsdruffer Straße 54 sowie im Weißeritzpark. (SZ/win)

