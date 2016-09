Geldautomat mit Stein zerstört In Seifhennersdorf geriet Montagnachmittag ein tschechischer Staatsbürger so in Rage, dass er auf das Gerät einschlug.

Symbolbild © dpa

Seifhennersdorf. Am Montag schlug ein 37-jähriger Tscheche in Seifhennersdorf mit einem Stein auf einem Geldautomaten ein. Die Polizei wurde gerufen und gegen 17.40 Uhr trafen die Beamten in der Bankfiliale auf der Rumburger Straße ein. Laut Polizei handelte es sich bei dem Mann offenbar um eine Kurzschlussreaktion, der sich danach den Beamten stellte. Nähere Umstände zu der Tat sind allerdings noch nicht bekannt. In der Filiale entstand ein Schaden von 30 000 Euro. (szo)

zur Startseite