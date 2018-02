Geldautomat in Leknica gesprengt

© Joachim Rehle

Leknica. Im polnischen Leknica haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr einen Bankautomaten an einem Supermarkt gesprengt. Das berichten Anwohner und Ladenbesitzer dem TAGEBLATT. Der Supermarkt ist am Dienstag geschlossen geblieben.

Auch die polnische Polizei ist am Dienstag vor Ort gewesen und hatte den gesamten Parkplatz abgesperrt. Auf diesem lagen überall verstreut Teile des Geldautomaten. Die Polizei hat die Fahndung nach den Tätern aufgenommen.

