Geldautomat gesprengt Bei einer Explosion in der Lohsaer Sparkasse entstand immenser Schaden. Erst vor zwei Monaten gab es in Mücka einen ähnlichen Anschlag.

Durch die Wucht der Explosion wurde dieses Fenster nach außen gedrückt. © LausitzNews.de/Toni Lehder

Lohsa. Ein lauter Knall erschütterte die Gemeinde Lohsa in der Nacht zu Freitag. Gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei über eine Explosion in der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße in Lohsa informiert. Ein Geldautomat wurde dabei vollkommen zerstört, auch Fenster, umliegende Wände und Einrichtungsgegenstände wurden zerstört.

Laut Polizei entstand durch die Sprengung ein immenser Schaden, die Kriminalpolizei hat dazu bereits in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Das Innere des Gebäudes ist vollkommen verwüstet.

Ob die Täter an die Geldkassette kamen, ist derzeit noch unklar. Auch wer die Täter waren, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Fährtenhund verfolgte eine Spur bis zu einem nahegelegenen Parkplatz. Offenbar sind die Unbekannten von dort mit einem Fahrzeug entkommen. Erste Fahndungen nach dem Fluchtfahrzeug blieben bislang ohne Erfolg.

Das Kommissariat für Bandenkriminalität der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch geprüft, ob diese Tat in Zusammenhang mit anderen gesprengten Geldautomaten in der Region Brandenburg und Ostsachsen steht. Zuletzt hatte sich vor zwei Monaten in Mücka ein ähnlich ausgeführter Anschlag auf die dortige Sparkassenfiliale ereignet. Am 15. Oktober, einem Sonntag, sprengten die Täter den dortigen Geldautomaten und richteten Schaden in sechsstelliger Höhe an. Zwar sind hier drei Unbekannte gesehen worden, als sie an die Sparkasse herangefahren sind, jedoch ist deren Identität noch unbekannt.

Ergebnislos verlaufen sind die Ermittlungen zur Sprengung des Geldautomaten im Sparkassenpavillon in der Carl-Maria-von-Weber-Straße, der sich Anfang Dezember 2016 ereignet hat . Die Ermittlungen hierzu sind mittlerweile eingestellt. (szo)

