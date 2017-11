Geldautomat gesprengt Das neue Schönfelder Gerät wurde in der Nacht zu Dienstag gewaltsam gesprengt. Der Schaden ist erheblich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kriminaltechniker Täuber von der Polizeidirektion Dresden fotografiert die Stelle, wo an der Schönfelder Kaufhalle der neue Geldautomat in der Nacht gesprengt wurde. © Kristin Richter Kriminaltechniker Täuber von der Polizeidirektion Dresden fotografiert die Stelle, wo an der Schönfelder Kaufhalle der neue Geldautomat in der Nacht gesprengt wurde.

Mit lautem Knall, der sogar in Nachbarorten zu hören war, wurde der Geldautomat gesprengt – laut einem Zeugen per Edelgas.

Ein Schönfelder Anwohner wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr Zeuge eines ungeheuerlichen Vorgangs: Drei Männer in dicken Jacken und mit Mützen sprengten den Cashpoint-Geldautomaten vor dem Einkaufsmarkt. Erst im März war dieser aufgestellt worden. „Sie sprachen mit ausländischem Akzent, aber Polnisch oder Tschechisch war es nicht“, sagt der Anwohner, der unerkannt bleiben will. Einer hätte die Anweisungen gegeben, die zwei anderen führten aus.

Zuerst versuchten sie, das Automatengehäuse mit brutaler Gewalt aufzubrechen. Dann holten sie eine Gasflasche aus ihrem schwarzen Audi A 6 Kombi ohne Kennzeichen. „Sie füllten das Edelgas per Schlauch in den Automaten und sprengten ihn mit lautem Krach auf“, so der Schönfelder. Dann stahlen die Diebe die stählerne Geldkassette und flüchteten. Als Sichtschutz für ihren Beutezug nutzten sie einen Anhänger, den sie zuvor bei den Lampertswalder Dachdeckern an der Ortrander Straße gestohlen hatten.

Polizei kam nach zehn Minuten

Die von dem Anwohner sofort alarmierte Polizei traf zehn Minuten nach der Sprengung ein. Doch da waren die Diebe schon über alle Berge. „Sie fuhren Richtung Großenhain davon“, weiß der Zeuge. Das Fahrzeug wurde später abgestellt an einem Waldstück an der Linzer Hauptstraße 1 gefunden. Laut Polizei war im Fahrzeug ein Farbbeutel geplatzt. „Da das Auto noch nicht zur Fahndung stand, nehmen derzeit Thüringer Kollegen Kontakt zum Halter auf. Zudem wird der Audi kriminaltechnisch untersucht“, so ein Polizeisprecher.

Erbeutet haben die Diebe mehrere Tausend Euro Bargeld. Allerdings sind die Geldscheine laut Polizei durch die Wärmeeinwirkung unbrauchbar geworden. Ein Sicherheitsmerkmal ist beschädigt. Deshalb sollten auch eventuell in der Umgebung gefundene Scheine nicht in Umlauf gebracht werden. Durch die Explosion wurde zudem eine Scheibe des angrenzenden Getränkemarktes beschädigt. Zur Höhe des Gesamtschadens lagen der Polizei am Dienstag noch keine Angaben vor. Allein der Sachschaden am Automaten wurde mit 20 000 Euro angegeben. Die zerbrochene Glasscheibe soll einen Wert von 2 000 Euro haben.

Die Kriminalpolizei nahm am Vormittag die Ermittlungen zum Tathergang und den Tätern auf und prüft dabei mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Taten in Südbrandenburg. Nun sucht die Dresdner Polizei weitere Zeugen. Auch wem im Vorfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die das Abstellen des Audi oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Polizeidirektion Dresden ist erreichbar unter der Telefonnummer 03514832233. Cashpoint wollte nach SZ-Informationen am Mittwoch die Automatenreste wegbringen und eventuell schon einen neuen Geldautomaten aufstellen.

Auch Angriff auf Stauchitzer Geräte

Auch der Stauchitzer Cashpoint-Automat, der etwa zeitgleich mit dem Schönfelder aufgestellt wurde, war im August Ziel von Dieben. Diese versuchten dort, den Geldautomaten aus der Wand zu reißen. Sie scheiterten spätestens beim Versuch, das Gerät aus dem Markt herauszubugsieren.

