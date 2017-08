Geldautomat gesprengt Die Detonation des Gerätes in einem Haus ist so heftig, dass sogar ein Statiker gerufen werden muss.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in Oschatz einen Bankautomaten gesprengt. Die Täter hatten sich in der Nossener Straße Zutritt zu einem Terminal verschafft und diesen mit einer unbekannten Substanz in die Luft gejagt. Das Gebäude, in dem der Automat stand, wurde so stark beschädigt, dass ein Statiker gerufen werden musste. Die Feuerwehr musste gefährdete Dachbalken abstützen, damit die Kripo den Raum überhaupt zur Spurensuche betreten konnte. Der Automat wurde durch die Druckwelle um fünf Meter versetzt, das angrenzende Mauerwerk zweier Einkaufsmarktfilialen ebenfalls beschädigt. Derzeit steht fest, dass die Täter mehrere Geldkassetten entwendet und dabei einen sechsstelligen Bargeldbetrag erbeutet haben. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. (SZ)

Wer hat in der Nacht von Freitag zu Sonnabend, eventuell auch vorher, auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Wem sind unbekannte Fahrzeuge (Pkw, Motorrad, Moped) aufgefallen, die die Gegend im Vorfeld auskundschafteten? Wem sind Personen (etwas an den Händen oder im Gesicht), Fahrzeuge oder Kleidungsstücke aufgefallen, die eine ungewöhnliche blaue Farbanhaftung aufwiesen? Hinweise bitte an 0341 96646666

