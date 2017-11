Geldautomat gesprengt In Schönfeld gab es in der Nacht deswegen einen lauten Knall.

Auf den Geldautomaten in Schönfeld – hier noch komplett – hatten es Unbekannte in der Nacht zu Dienstag abgesehen. Sie zündeten einen Sprengsatz. Es sind nur noch Reste des Automaten übrig geblieben. Die Polizei ermittelt. © Klaus-Dieter Brühl (Archiv)

In der Nacht zu Dienstag wurde in Schönfeld der Geldautomat gesprengt. Bürgermeister Weigel und auch der Bauhofleiter hörten einen dumpfen Knall. Als Falk Hoyer an Ort und Stelle war, sah er nur noch die Reste des Automaten. Bürgermeister Weigel denkt, dass im Inneren eine Farbpatrone aktiviert wurde, die das Geld möglicherweise unbrauchbar machte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Krü)

